Actualitate Premierul Shigeru Ishiba a demisionat. Criză politică în Japonia







Prim-ministrul din Japonia, Shigeru Ishiba, a anunțat duminică că se va retrage din funcție în urma apelurilor tot mai numeroase din partea partidului său de a-și asuma responsabilitatea pentru înfrângerea istorică din alegerile parlamentare din iulie.

Shigeru Ishiba, care a preluat funcția de prim-ministru în Japonia în luna octombrie, s-a opus până acum cererilor din partea oponenților, în mare parte de dreapta, din cadrul propriului partid, timp de mai bine de o lună.

El a refuzat anterior să demisioneze spunând că o astfel de măsură ar crea un vid politic în contextul, în care Japonia se confruntă cu provocări cheie în interiorul și în afara țării.

Dar acum, demisia a venit cu o zi înainte ca Partidul Liberal Democrat (PLD) să decidă dacă va organiza alegeri anticipate pentru conducerea partidului, practic o moțiune de neîncredere împotriva sa, dacă ar fi fost aprobată.

Shigeru Ishiba a declarat în timpul unei conferințe de presă televizate că va începe un proces pentru a organiza un vot pentru conducerea partidului, pentru ca acesta să-i alegagă un înlocuitor și că nu este nevoie de decizia de luni.

Dacă prim-ministrul ar fi rămas în funcție, inevitabil s-ar fi confruntat cu dificultăți în gestionarea partidului său divizat și a guvernului minoritar.

Reamintim că, în luna iulie, coaliția de guvernământ a Japoniei condusă de Ishiba nu a reușit să obțină majoritatea în camera superioară, formată din 248 de locuri, într-un scrutin parlamentar crucial, zdruncinând și mai mult stabilitatea guvernului său.

Înfrângerea din iulie s-a adăugat alteia, anterioară, în camera inferioară a parlamentului, unde și coaliția condusă de partidul său pierduse majoritatea.

Partidul Liberal Democrat urma să organizeze luni un vot privind avansarea cu doi ani a alegerilor pentru conducerea statului, ceea ce părea din ce în ce mai probabil să se transforme într-un vot de neîncredere în premier, deoarece sondajele din presa locală au arătat că sprijinul pentru o cursă anticipată câștigă teren.

Ishiba a declarat duminică la prânz că votul va fi acum anulat.