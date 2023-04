OnlyFans, sursa de venit a unei sportive care a reprezentat România la Jocurile Olimpice. Platforma pentru adulți o ajută să își finanțeze visul

La această metodă a aplecat și o patinatoare care a concurat pentru România la Jocurile Olipice de iarnă din 2018. Ea susține că astfel își permite să își finanțeze visul.Alexandra Ianculescu este o româncă, născută la Sibiu, care a concurat la proba de patinaj viteză a Jocurilor Olimpice de iarnă de la Pyeong Chang, China (2018) sub tricolor. Sportiva s-a format în Canada, însă a ales că se mute în Olanda, unde a schimbat și domeniul de activitate.

În ultimii ani, sportiva s-a axat pe ciclism, dorind să participe la Jocurile Olimpice de vară de la Paris, în 2024. Ea speră să reprezinte Canada la evenimentul sportiv de anul viitor.

„Întotdeauna mi-a plăcut să merg pe bicicletă… Cred că, odată cu patinajul de viteză, m-am antrenat mereu pe bicicletă și a început să-mi placă aspectul în care poți să te antrenezi, poți merge să vezi mai mult decât un patinoar acoperit, poți să-ți alegi propria aventură! În 2018, am încercat pentru prima dată ciclismul pe pistă… și m-am îndrăgostit total, a fost o potrivire naturală făcută în rai. Și mi s-a părut ușor de făcut, pentru că aveam puterea de la patinaj. Ori de câte ori împingeam, depășeam oameni, așa că atunci m-am prins cu totul de asta”, le-a spus românca jurnaliștilor de la DailyStar.

De ce a ales sportiva să își facă cont pe OnlyFans

În prezent, sportiva face parte dintr-o echipă de amatori, în Olanda, dar ciclismul este un sport costisitor. Veniturile sale erau mici și nu își putea finanța visul, așa că a decis să își facă cont pe celebra platformă pentru adulți OnlyFans. Alexandra Ianculescu susține că veniturile sale au crescut considerabil de când a făcut acest pas, iar acum nu mai duce grija zilei de mâine.

„Mă dedic în totalitate, acum, OnlyFans-ului”, a spus ea.

Sportiva a mărturisit că un prieten i-a dat această ideea. „De ce nu ai un cont OnlyFans și să creezi ca un fel de ‘behind-the-scenes’ a ceea ce faci? Și, din moment ce oricum postezi fotografii în bikini, poți cere bani pentru asta”, au fost cuvintele spune se prietenul ei.

„Eu am zis: ‘Serios, oamenii plătesc pentru asta. Adică, îmi place corpul meu. Vreau să îl postez oricum…’. Așa că am zis: ‘O să-mi dau o lună și o să văd cum merge’. Și a fost o nebunie! Eu am răbdare. Am de gând să fac asta pentru mult timp. Nu plănuiesc să mă stabilesc și să cumpăr o casă și să am copii și să cumpăr câini prea curând”, a adăugat Alexandra.