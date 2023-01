Oncologul Horia Vulpe, născut în Oradea, format în Canada, multipremiat în întreaga lume. Va trata în România!

S-a născut la Oradea. La 9 ani a emigrat în Canada, acolo unde familia sa din partea mamei s-a reîntregit ulterior și unde s-a bucurat mereu și de prezența bunicilor din partea mamei care se desprindeau cu greu de casa lor din zona metropolitan a Oradiei, din Oșorhei, pentru a sta la Montreal. Reputatul oncolog de azi, Horia Vulpe e excelent vorbitor de limba română și vrea să dea bolnavilor de cancer din România șansa de a avea acces la cele mai noi informații și tratamente. Aceasta și fiindcă în toți ani în care s-a format și a primit recunoașterea internațională a muncii sale nu a uitat cât de greu să să fii bolnav de cancer într-un sistem medical cu resurse puține. El visează să-şi aducă un aport decisiv, să poată face într-o zi diferenţa în lumea crudă a luptei cu cancerul şi speră că într-o zi, toţi pacienţii să poată beneficia de îngrijire medicală şi compasiune.

„Sunt dedicat acestei lucrări în fiecare zi”

„Mi-am petrecut cei mai tineri ani ai mei în România, la sfârșitul anilor ’80. Am fost martor cât de greu poate fi pentru pacienți într-un sistem medical cu mai puține resurse decât al nostrum (cel Canadian n.ro). Această experiență a modelat abordarea mea față de medicină până astăzi. De la începutul pregătirii medicale, m-am străduit să îmbunătățesc metodele de tratare a cancerului prin cercetare, educație și îmbunătățirea calității acestora. De-a lungul anilor, colaborările mele internaționale m-au învățat cât de mult avem de învățat unul de la celălalt. Consider că excelența poate fi atinsă doar prin construirea de punți cu profesioniștii din domeniul sănătății de pe tot globul. Fiecare pacient este unic și merită acces la o echipă bine informată de experți în cancer, oriunde s-ar afla în lume. Sunt dedicat acestei lucrări în fiecare zi” , spune doctoral Horia Vulpe. Deși foarte tânăr s-a remarcat în domeniul oncologiei colaborative la nivel internațional. Toronto Africa, Hawaii,New York… Peste tot oamenii bolnavi de cancer au avut parte de tratamentele tânărului medic. ”Vreau să mă implic și în România. Am fost la o conferință Stop Cancer România, unde am prezentat rolul radiației în cancerul metastatic. Am avut ocazia să întâlnesc oncologi din România, am aflat detalii despre cum decurg lucrurile în spitalele românești. ..N-am mai locuit în România de foarte mult timp, dar am fost în vizită la fiecare doi ani. România este totuși țara din care provin. Eu consider că este important să vedem cum putem contribui, să ținem legătura personal și profesional”, mărturisea dr. Horia Vulpe pentru horainamerica.ro în timp ce era medic la New York. De ce a ales oncologia? În primul rând fiindcă a văzut și a simțit cum cei dragi sunt afectați de această boală cumplită… ”Pentru mine a fost un bun <fit> atât ca personalitate, cât și în privința abilităților. Tot timpul am vrut să cercetez problema cancerului, căci membrii familiei mele au fost afectați de cancer. Sunt trei specialități în cancer: chirurgia oncologică, oncologia medicală (care dă chimioterapie prin radiație și medicamente) și radioterapia, unde utilizăm acceleratoare radiare și alte tehnici ca să dăm radiație în doze foarte mari încercând să omorâm cancerul. Este foarte multă fizică și tehnologie, ceea ce m-a atras mereu”, explica medical.

Nu s-a dat în lături, a tratat și a oferit empatie acolo unde a fost nevoie de el, indiferent că au fost femei din Africa, acolo unde a trebuit să arate femeilor că există alternative sau complementaritate la șamanii netradiționali și casele de rugăciuni sau că a fost doctor la New York la Presbyterian Hospital, în Washington Heights, un cartier de dominicani, unde nimeni nu vorbea engleza.

A schimbat viața a sute de români, moldoveni, ucraineni

Dr. Vulpe este pasionat să dea României natale toată experiența sa. Vorbește acum în mod regulat la întâlnirile naționale de oncologie din România, organizează simpozioane despre metodele avansate de radioterapie și oferă consultații prin sistemul de telesănătate. Din 2022, dr. Vulpe a acționat ca Director al Programului de Cancer al Fundației Blue Heron, care oferă ucrainenilor strămutați acces la tratamente care le pot salva viața. Blue Heron Foundation, o organizație americano-română care activa în primul rând pentru a îngriji tinerii orfani și abandonați din România și Moldova. De mai bine de două decenii, Fundația Blue Heron a schimbat viețile a peste 450 de tineri români și moldoveni prin programul său de burse universitare. Fundația oferă mult mai mult decât asistență financiară. Fiecare student este asociat cu un mentor care îi ajută pe acești indivizi expuși riscului să navigheze în provocările sociale și personale complexe care urmează.Când războiul s-a intensificat în Ucraina, Blue Heron și-a mobilizat resursele în România și Moldova pentru a contribui la satisfacerea nevoilor umanitare urgente din prima linie a uneia dintre cele mai grave crize din lume. Ucrainenii care fugeau dincolo de graniță au primit hrană și apă, cartele SIM mobile, transport și – prin intermediul unităților fundației de module medicale – un loc sigur de adăpost. Din februarie, fundația a strâns peste 350.000 USD și a organizat o duzină de proiecte de ajutor umanitar.

Dr. Vulpe a reunit o echipă de experți din trei țări pentru a oferi tratamente potențial salvatoare în Moldova și – în cazurile mai severe – în România, fără costuri pentru pacienții ucraineni.

Interesele Dr. Vulpe includ radiochirurgia cerebrală Gamma Knife. A co-autorizat un studiu privind experiențele primilor 100 de pacienți, care au fost supuși terapiei pentru radiochirurgia neinvazivă a creierului.

Medicul e specializat în tehnici avansate de radiație și radiochirurgie pentru tratarea tumorilor cu efecte secundare minime. El sprijină pacienții cu o gamă largă de afecțiuni maligne, inclusiv cancer de plămân, prostată, sân, creier, coloană vertebrală, sarcom, cap și gât.

Dr. Vulpe s-a pregătit în medicină la Universitatea McGill din Montreal, Canada. Și-a finalizat rezidențiatul în oncologie cu radiații la Princess Margaret Cancer Center , unde a condus programul de sarcom, cancer de cap și gât, și la Universitatea din Toronto Sunnybrook Health Science Center – unul dintre primele 5 centre de cercetare a cancerului din lume. Munca Dr. Vulpe în Africa sub-sahariană i-a adus premiul ASCO Global Oncology Young Investigator Award. El este, în special, autorul celui mai mare studiu privind femeile cu cancer de col uterin în Africa Subsahariană.

Nu poți să închizi ușa și să fii robot

Premiul McGill Medicine Young Alumnus Award și Premiul Robert Sheppard pentru echitate în sănătate și justiție socială. Îi face plăcere să împărtășească aceste cunoștințe rezidenților și studenților la medicină, iar pentru această activitate a câștigat premiul „Educatorul anului 2019” de la Asociația Americană a Rezidenților în Oncologie Radiațională.

Impresionat de un homeless

Doctor Horia Vulpe spune că nu poate rămâne indiferent atunci când vede anumite cazuri în care doctor și pacient fac echipă. <Acesta este un risc al profesiei, însă este OK să ai o fire umană, nu poți să închizi ușa și să fii un robot…Îmi vin în minte mulți pacienți. Am chiar acum un pacient cu cancer de gât, pe care l-am ajutat cu o chirurgie pentru laringe și radiație. Tipul este homeless, stă la un adăpost pentru oamenii străzii, nu poate să vorbească foarte bine, căci are traheotomie, dar este super pozitiv. Și chiar l-am întrebat: ”Cum de poți să zâmbești cu toate problemele tale?” Și el mi-a spus: ”Păi, asta este o problemă minoră. Oamenii au probleme mult mai grave decât mine”> , a povestit medical într-un interviu acordat peste Ocean.

În timpul său liber doctorului Horia Vulpe îi place să facă drumeții, scufundări, să cânte la pian și să-și mărească colecția de discuri.