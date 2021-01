Organizația Mondială a Sănătății (OMS) avertizează că omenirea a atins punctul maxim de infectare al pandemiei, în lupta sa de peste un an cu noul coronavirus.

Măsurile individuale sunt esențiale în controlul pandemiei

Un expert britanic, dr. Margaret Harris, a declarat la postul LBC că nivelul de transmitere a SARS-C0V-2 este un indicator prețios, care arată că măsurile și acțiunile în vederea stopării răspândirii pandemiei nu sunt implementate suficient de bine. Dr. Harris a lansat un apel exploziv către publicul larg, spunând că acțiunile individuale au o mare importanță asupra anvergurii pandemiei de coronavirus.

„Suntem într-un punct critic al infectării. Suntem în etapa în care începem să clădim imunitatea conferită de vaccin și ne vom bucura de o protecție sporită în fața bolii. În mod ideal, asta ne va ajuta să stopăm transmisia virusului, însă nu știm asta sigur. Ce știm cu certitudine este că putem stopa transmisia prin luarea acțiunilor necesare. Faptul că avem o rată de transmisie atât de ridicată arată că nu facem totul destul de nine. Va trebui să luăm măsuri foarte serioase în legătură cu asta”.

Specialista a completat: „Mesajul meu real pentru oamenii care cred că nu are legătură cu ei este: Ba da, are legătură cu voi, are legătură cu noi toți”.

Marea Britanie a decis să mai întârzie a doua doză de vaccin COVID-19

Marea Britanie a decis să încetinească ritmul de acordare a celei de-a doua doze de vaccin anti-COVID-19 pentru a prelungi intervalul de timp în care tot mai multe persoane pot face prima doză. Decizia de a implementa o strategie care prevede ca o singură doză inițială să fie efectuată urmărește să ofere imunitate unei părți cât mai mari a populației din Regatul Unit, potrivit oficialilor.

Totuși, directorul Institutului Național de Alergii și Boli Infecțioase din SUA, reputatul Anthony Fauci, a avertizat că el nu este de acord cu această strategie, iar țara sa va implementa planul său de vaccinare așa cum a fost gândit de la început.

Într-o declarație televizată, dr. Anthony Fauci, coordonatorul strategiei pandemice din Statele Unite, a declarat: „Știm din testele clinice că timpul optim este de o zi pentru prima doză Moderna și de 28 de zile pentru a doua doză, iar pentru Pfizer intervalul optim este de 21 de zile la a doua doză. Nu este un argument pe care să-l iei în calcul acela vehiculat de multe persoane că este nevoie de o singură doză. SUA nu va întârzia să ofere și a doua doză, spre deosebire de Marea Britanie”.

Sursa: Express.co.uk