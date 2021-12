Ce se știe până acum despre Omicron. Te poți infecta în mai puțin de un minut, dar un vaccin care se găsește la farmacie ar putea să îl învingă

Această secvență genetică nu apare în nicio versiune anterioară a coronavirusului, numită SARS-CoV-2, dar este omniprezentă în mulţi alţi viruși, inclusiv în cei care provoacă răceala comună și, de asemenea, în genomul uman, au spus cercetătorii.

Mai mult, Omicron s-ar putea să pară „mai uman”, ceea ce l-ar ajuta să evite atacurile sistemului imunitar uman, a declarat Venky Soundararajan de la firma de analiză a datelor Nference, Cambridge, Massachusetts, care a condus studiul publicat. joi pe site-ul OSF Preprints.

Aceeași secvență genetică apare de multe ori într-unul dintre coronavirusurile care provoacă răceli la oameni – cunoscut sub numele de HCoV-229E – și în virusul imunodeficienței umane (HIV) care provoacă SIDA, a spus Soundararajan.

Acest lucru ar putea însemna că virusul se transmite mai ușor, provocând doar o boală ușoară sau asimptomatică

Oamenii de știință nu știu încă dacă Omicron este mai infecțios decât alte variante, dacă provoacă o boală mai gravă sau dacă va depăși Delta ca variantă cea mai răspândită. Poate dura câteva săptămâni pentru a obține răspunsuri la aceste întrebări.

Această nouă mutație ar fi putut să apară mai întâi la o persoană infectată cu ambii agenți patogeni, atunci când o versiune a SARS-CoV-2 a preluat secvența genetică de la celălalt virus, au spus Soundararajan și colegii săi de studiu.

Omicron, are simptome asemănătoare gripei – febră musculară, oboseală accentuată, tuse, migrene. Şi vine în condiţiile în care virusul gripal îşi face apariţia în emisfera nordică.

Delta avea nevoie de două minute, la o distanţă mai mică de doi metri, să producă infectarea, Omicron are nevoie de mai puţin de un minut

Chiar dacă vaccinurile existente nu vor genera anticorpi specifici pentru Omicron, vor crește cantitatea de anticorpi neutralizanți, dintre care unii, probabil, vor reacționa încrucișat la mutaţia Omicron.

Conf. dr. Emilian Popovici, Societatea Română de Epidemiologie: „Săptămâna viitoare vor apărea informații despre eficiența vaccinurilor de la producători. Dacă eficiența vaccinului va fi redusă la zero, atunci vom aştepta vaccinul adaptat la omicron. Dacă nu, situaţie posibilă şi chiar probabilă, atunci ne ajută doza booster. Făcând doza booster şi crescând seminificativ doza de anticorpi, va creşte şi protecţia.”

Acum este momentul propice pentru vaccinul antigripal

Chiar dacă vaccinul antigripal este diferit de tulpina circulantă a gripei, stimulează anticorpi suficient de apropiați. Cum traducem această informaţie? Prin vaccinare antigripală, cantitatea de virus care intră în căile respiratorii nu va fi ridicată. Simptomele vor fi puțin severe și evoluția bolii va fi scurtă.

În prima etapă, gripa dă simptome precum febră de peste 39 de grade Celsius, dureri musculare, articulare și migrene. Abia în a doua fază apar simptomele respiratorii. Acest tip de virus are opt segmente în informația lui genetică. Prin comparație, temutul HIV are doar două. Aceste opt segmente pot face combinații între ele, care nu vor fi recunoscute de sistemul imunitar uman, de la an la an. De aceea, vaccinarea antigripală se face anual.

Prof. univ. dr. Veronica Lazăr, Facultatea de Biologie: „După ce pătrunde într-o celulă gazdă, toate învelișurile virale sunt îndepărtate. În momentul reasamblării şi formării de noi particule virale, segmentele se pot reasorta, se pot recombina, dacă o celulă gazdă este infectată concomitent cu două tulpini virale. Prin aceasta recombinare pot rezulta tulpini cu o virulență mai mare”.

Organizaţia Mondială a Sănătății recomandă vaccinul antigripal fiecărui adult, inclusiv gravidelor. De asemenea, fiecărui copil care are mai mult de 6 luni.

Sunt necesare mai multe cercetări pentru a confirma originile mutațiilor lui Omicron și efectele acestora asupra funcției și transmisibilității. Există ipoteze concurente că cea mai recentă variantă ar fi petrecut ceva timp evoluând într-o gazdă animal, scrie reuters.