Oficiali, militari și jurnaliști din SUA, victimele spionajului din Rusia. Conturile le-au fost compromise de hackeri, avertizează șeful FBI, Kash Patel

sursa foto: dreamstime.com
Directorul FBI, Kash Patel, a declarat că printre țintele rușilor pe Signal se numără oficiali americani, personal militar și jurnaliști ale căror conturi au fost preluate de hackeri, potrivit unei postări pe X a acestuia. Nici compania care operează platforma de mesagerie Signal și nici Ambasada Federației Ruse la ​Washington nu au dorit să comenteze aceste acuzații, potrivit Yahoo.news.

Kash Patel, FBI: Mii de conturi individuale, compromise

„FBI a identificat actori cibernetici asociați cu Serviciile de Informații Ruse care vizează utilizatorii aplicațiilor comerciale de mesagerie, inclusiv Signal.

Campania vizează persoane cu o valoare ridicată în domeniul informațiilor, inclusiv actuali și foști oficiali ai guvernului SUA, personal militar, personalități politice și jurnaliști.

La nivel global, acest efort a dus la acces neautorizat la mii de conturi individuale. După obținerea accesului, actorii pot vizualiza mesaje și liste de contacte, pot trimite mesaje ca victime și pot efectua atacuri de phishing suplimentare de la o identitate de încredere.

Este important să fiți conștienți și să luați măsuri - această vulnerabilitate nu este legată de aplicație - ci de dumneavoastră, ca utilizator final.

FBI și CISA au lansat un PSA comun pentru a vă ajuta să identificați această activitate și să vă protejați conturile: https://ic3.gov/PSA/2026/PSA260320”, a fost mesajul directorului FBI.

Kash Patel / sursa foto: captură video

Nu doar aplicația Signal este țintă

Signal este un serviciu de mesagerie privată care oferă criptare end-to-end pentru ca utilizatorii să partajeze informații și documente sensibile. FBI și alte autorități din SUA au indicat că astfel tactici de phishing ar putea fi aplicate și altor servicii de mesagerie similare.

Escrocheria de phishing operează prin trimiterea de mesaje de phishing de la conturi false de asistență ale platformei, determinând utilizatorii să deschidă un link sau să furnizeze informații despre cont, conform raportului comun.

„Dacă utilizatorul efectuează oricare dintre acțiunile solicitate, acesta oferă, fără să știe, actorilor acces neautorizat la contul său, fie prin adăugarea dispozitivului atacatorului ca dispozitiv conectat, fie printr-o preluare completă a contului”, se arată în raport. „Pe măsură ce campania evoluează, actorii pot utiliza tehnici suplimentare, cum ar fi programe malware, pentru a infecta victima.”

FBI și CISA au recomandat americanilor aflați în situații de risc să fie precauți cu privire la deschiderea linkurilor sau a fișierelor partajate prin aplicațiile de mesagerie și să raporteze orice escrocherii de phishing descoperite.

