Octavian Jurma îl contrazice pe Alexandru Rafila. Când ne vom confrunta cu valul cinci al pandemiei

Acest estimări îi aparțin medicului Octavian Jurma care este de părere că nici situația actuală nu este tocmai bună deoarece nu se fac teste suficiente împotriva COVID. Cercetătorul și-a prezentat opinia într-o nouă analiză a situației epidemiologice din România, explicând ce se petrece. Analiza cunoscutului medic are la bază informațiile oficiale de până la data de 20 noiembrie.

„«Oficial ne merge bine» era un refren popular după Revoluție. Îl auzim deja de la nivelul conducerii României în ciuda dezastrului sanitar în care încă ne aflăm. Îmi și imaginez ușurarea guvernanților dar și a multor negaționisti români când văd că «oficial le merge prost» țărilor din occident. Astfel dacă vor fi încolțiți cu întrebări de reporteri, autoritățile vor putea spune [din nou] că dezastrul de la noi nu a fost așa de rău: «nu vedeți că se întâmplă și în Germania și Austria», a scris Ocravian Jurma în analiza sa.

În opinia medicului, situația din România nu este prezentată la adevărata ei amploare deoarece autoritățile omit anumite date. Astfel, din cauza nivelului redus de teste, nu se poate vedea exact care este stadiul pandemiei în România.

„În opinia mea, scenariul curent cel mai probabil pentru România rămâne între cele două, respectiv un platou relativ înalt cu profil ascendent, urmat de debutul unui nou val (valul 5) în februarie-martie, după modelul valului 3”, a scris medicul în analiza sa, postată pe Faccebook.

Analiza medicului Octavian Jurma

Dar ce se întâmplă în țările cu rată mare de vaccinare?

În imagine aveți trei grafice. În primul avem incidența la 100,000 în 14 zile (NRK14), indicatorul standard în Europa, pentru UK (mov), Italia (verde) și România (roșu). Incidența echivalentă la 1,000 (R1K14) se obține cu ușurință împărțind NRK14 la 100.

Așa cum se vede, România este surprinzător de bine aliniată cu Italia inclusiv în valul 3, cu diferența că Italia are o rată de testare (număr de teste la 1 milion de locuitori) de 3x mai mare la o incidență de 3 ori mai mică (vezi graficul din casetă pentru testare).

În vara însă România fără lockdown și fără vaccinare pare să țînă mai bine pandemia sub control decât Italia și în general mult mai bine decât majoritatea țărilor din Europa care au aplicat în toată această perioadă măsuri mult mai stricte de control a pandemiei.

Am făcut în altă parte o analiză comparativă între Marea Britanie și Italia în privința strategiei de gestionare a pandemiei după valul 3. Dacă Italia a adoptat certificatul verde că metodă de relaxare selectivă, Marea Britanie a adoptat o strategie de relaxare generală.

Diferența dintre curbele epidemice produse de cele două strategii este evidență.

Marea Britanie face un experiment atent controlat

Marea Britanie are o strategie mult mai apropiată de România începând cu luna august 2021 când și ei au trecut la relaxare aproape completă. Chiar dacă după relaxare incidența a revenit rapid în UK la nivelul vârfului valului 4 și se menține constant la peste 6 la mie, datorită ratei incomparabil mai mari de vaccinare, numărul de cazuri grave și decese rămâne scăzut după aproape 4 luni cu zeci de mii de cazuri zilnice.

Marea Britanie face așadar un experiment atent controlat în care lasă pandemia să evolueze relativ liber sub protecția vaccinării și testării în speranța că va obține imunizarea de masă de 90% prin vaccinare și infectare. Este o strategie extrem de riscantă care necesită un efort uriaș de testare și secvențiere pentru a nu scăpa de sub control, lucru pe care evident guvernul britanic îl face.

Vaccinarea oprește circulația versiunii Delta

Datorită acestui experiment britanic știm încă din iulie că vaccinarea frânează puternic circulăția versiunii Delta dar nu o poate opri fără măsuri suplimentare. Prin populația vaccinată cu mai multe de 4-6 luni în urmă, Delta circula la fel de ușor că Alpha printr-o populație nevaccinata.

Știm de asemenea din strategia italiană că certificatul verde este o măsură suplimentară suficientă pentru a reduce mult, de aproape 5x mai mult, circulăția virusului dacă este folosit în combinație cu o rată mare de vaccinare.

Mai știm și din datele din Israel că doză 3 (booster) este esențială pentru a opri rapid aceste valuri ale nevaccinaților și a celor cu imunitatea scăzută după 6 luni de la infectare sau vaccinare.

În graficul de jos aveți și alte țări pe care le urmărim comparativ.

Aparent cu o strategie de relaxare completă, mult peste nivelul oricărei alte țări din Europa, România a reușit să reducă cel mai mult rată de infectare din Europa în vara anului 2021. Cu alte cuvinte, relaxarea mioritică e mai eficientă decât carantină și vaccinarea vestică.

Cum e posibil așa ceva?

Secretul succesului nostru este evident testarea în masă, mai precis absența ei. România are acum o rată de testare zilnică de doar 2,500 teste per milion de locuitori în plin val 4-Delta. În vara testăm pe jumătate, sub 1,250 de teste pe zi per 1 milion locuitori.

În casetă aveți ilustrată situația comparativă a testării în acest moment (sursă OWD).

Austria are o incidentă de aproape 4x mai mare decât România însă testează de 20x mai mult decât România (50,000 de teste pe zi per milion locuitori)

Italia are o incidentă de aproape 4x mai mică decât România însă testează de 3x mai mult decât România (8,000 de teste pe zi per milion locuitori).

Cu alte cuvinte situația din România acum, chiar dacă suntem incontestabil într-o faza rapid descendența a valului 4, este mai gravă decât în multe din țările care iau la incidente de la 1 sau 3 la mie măsuri de neconceput pentru autoritățile de noi la 20 la mie.

Tot din aceste grafice se vede cât de mult ajută certificatul verde în țări care l-au adoptat la ieșirea din carantină (Franța, Italia) față de țări care l-au neglijat (UK, Germania).

Românii nu vor să știe adevărul despre situația epidemiologică

Nici guvernul nici mulți români nu vor să știe care este realitatea epidemiologică din țară, pentru această ar strică discursul fantezist negationist din România

Cu linie purpurie punctată este incidența din valul 4 în România aliniată la valul 4 din Marea Britanie.

Această aliniere arată unul scenariile posibile după care poate evolua rată de infectare în România în continuare este o creștere lentă cu oscilații mari după minimul valului 4, care va fi probabil în timpul vacanței din decembrie când testarea va coborî la minimele anului.

Un scenariu sinistru este că valul 4 va fi urmat de o recidivă mai agresivă!

Un alt scenariu mult mai sinistru este că valul 4 de este de fapt întârziat cu 2 luni în România (septembrie) față de valul 4 din Franța sau Italia și va fi urmat peste 2 luni, în ianuarie, de o recidivă mai agresivă chiar decât valul 4. Este un scenariu enunțat și de col. dr. Gheorghiță.

Ce se va întâmpla în România

În opinia mea, scenariul curent cel mai probabil pentru România rămâne între cele două, respectiv un platou relativ înalt cu profil ascendent, urmat de debutul unui nou val (valul 5) în februarie-martie, după modelul valului 3. Orice prognoza în România este mult îngreunată de raportarea incompletă a datelor rezultate din secvențiere și de inhibarea testării.

Indiferent de scenariu, consensul medical este că valul 5 va veni debuta anul viitor fie că recidivă Delta sau datorită unei variante Delta Plus. Tocmai de aceea reanimarea campaniei de vaccinare și adoptarea certificatului verde rămân măsurile cele mai importante care pot reduce impactul acestui nou val la un nivel suportabil.

NOTĂ: Această analiză a fost făcută pe baza datelor până la dată de 20.11.2021”, scrie Octavian Jurma pe Facebook.