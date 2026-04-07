Octavian Hoandră: Afacerea vaccinurilor e foarte murdară și aparține Bruxelles-ului

Alecu Racoviceanu, Octavian Hoandră și Sorin Ovidiu Bălan au discutat în podcastul difuzat, marți, pe evz.ro și pe canalul de YouTube Hai România, despre afacerea vaccinurilor Pfizer. Care a păgubit România cu peste 600 de milioane de euro, bani pe care statul trebuie să-i achite către gigantul farmaceutic.

Suma în discuție depășește 600 de milioane de euro, bani pe care statul român este somat să îi achite în urma angajamentelor luate în perioada pandemiei. Invitații au pus sub semnul întrebării mecanismele prin care s-au luat aceste decizii la nivel european și modul în care autoritățile de la București au gestionat situația.

Octavian Hoandră a taxat dur modul în care a fost orchestrată achiziția de seruri la nivelul Uniunii Europene. Jurnalistul a făcut o paralelă între criza sanitară și alte politici europene actuale, sugerând că în spatele acestor decizii s-ar afla interese financiare la nivel înalt.

„Aici e o afacere foarte murdară și asta aparține Bruxelles-ului. În forma ei cea mi de vârf. Deci acolo s-a întâmplat o mizerie, ca și cu Green Deal-ul, cineva trebuia să câștige niște bani. Și s-a făcut tot ce trebuie. Alt gen de lockdown cu asta cu benzina e aceeași chestie. Că plătim banii, că nu-i plătim, toată țara s-a distrus”, a explicat Hoandră.

De asemenea, acesta a punctat ironic direcția politicii externe și economice a României în raport cu vecinii de la nord.

„Eu mă bazez pe faptul, îmi place chestia asta, de președinte și de guvern, am văzut că au avut o idee foarte bună. Să aducă cât mai mulți oligarhi din Ucraina. Da. Să preia tot. Probabil că ne va merge mai bine. Eu mă bazez pe oligharhii din sora noastră, Ucraina”, a completat jurnalistul.

Un alt punct fierbinte al dezbaterii a vizat încercările de pasare a responsabilității în plan politic. Sorin Ovidiu Bălan a criticat atitudinea celor de la USR, care, deși au făcut parte din mecanismul de decizie la momentul semnării contractelor, încearcă acum să direcționeze anchetele către fostul ministru al Sănătății, Alexandru Rafila.

„Mi-a plăcut tupeul unui domn de la USR, nici nu mai știu cum îl cheamă. Care s-a dus la DNA și a depus o plângere penală împotriva lui Rafila. Acum eu nu spun că Alexandru Rafila nu e vinovat. Are și el partea lui de vină. Dar e pe final. Adică e ăla care vine. Adică e ăla care vine după ce au spart tot de pe masă, mai trântește și el o farfurie pe jos. Tu să fii autorul jafului ăstuia, totuși semnăturile tale să se afle pe acele documente și să te duci să faci plângere penală împotriva altcuiva care a trecut pe acolo”, a subliniat Sorin Ovidiu Bălan