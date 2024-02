Octavia Geamănu, de aproape doi ani în procese cu Antena 1. Ce meserie și-a găsit între timp

Octavia Geamănu se află în mijlocul a trei procese judiciare împotriva postului Antena 1, după ce a fost concediată brusc și fără înștiințare.

Octavia Geamănu și-a redobândit libertatea după plecarea de la Antena 1

Octavia Geamănu afirmă că a rămas aceeași persoană de la începutul carierei sale în televiziune până în prezent, singura diferență notabilă fiind că a devenit mai vizibilă în online după ce a fost concediată.

Ne puteți urmări și pe Google News

Ea a menționat că, în ciuda situației neplăcute de la Antena 1, a găsit o parte bună în această experiență, redobândindu-și libertatea.

„Am acceptat acel regim fără să simt vreo presiune. Dar odată ce-am devenit liberă de contract, fix așa m-am și simțit, liberă.

Un sentiment pe care nu mi-am dat seama că uitasem cum se simte. Însă, după „divorțul” de Antenă stăteam la masă cu oameni întâlniți într-o vacanță și fiecare povestea cu ce se ocupă. Când au ajuns la mine și m-au întrebat cu ce mă ocup am tresărit pentru că atunci a fost primul moment când și eu m-am întrebat cu ce mă ocup?”, a adăugat Octavia Geamănu,

Ce meserie are acum fosta prezentatoare TV

Aceasta a povestit și cum și-a asumat rolul de digital creator, deși la început nu a luat această variantă deloc în calcul.

„Până să apuc să răspund, cineva de la masă spune „I’ve searched you on FB and I see that you’re un influencer!”. Am râs, am dat din umeri și ceea ce până atunci mi se părea ceva de neluat în calcul, am realizat că pentru cei de la masă e ceva interesant.

Așa că am zis de-atunci că sunt digital creator. Rapid a apărut și podcastul „Gânduri bune” care generează conținut original pe rețelele de socializare. Așa că în prezent sunt digital creator”, a spus ea.

Octavia Geamănu spune că nu e un digital creator care copiază, ci unul original, care face ce vrea, cum și când vrea.

Octavia Geamănu, total dezamăgită de oamenii de la Antena 1

Întrebată care a fost cel mai dureros moment când vine vorba de oamenii din jurul ei, fosta prezentatoare TV a declarat că cel profesional.

„E curios cum în viață apar situații în care și să nu ai așteptări, și tot poți ajunge să te simți dezamăgit teribil”, a spus ea pentru Fanatik.

Octavia Geamănu a mai adăugat că îi e extrem de recunoscătoare soțul său, pentru că i-a dat în același timp să facă ceea ce își dorește și să fie alături de fiul său.