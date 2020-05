Prin ordinul comun al Ministrului afacerilor interne și al Ministrului transporturilor infrastructurii și comunicațiilor operatorii de transport sunt obligați să asigure distanța între persoane, de cel puțin 1,5 m, în zonele cu risc de aglomerare; să informeze pasagerii prin afișe, mijloace de comunicare sonoră sau video cu privire la măsurile de protecție sanitară și dezinfecție periodică a zonelor cu risc de aglomerare.

Prin ordinul comun al Ministrului sănătății și al Ministrului afacerilor interne privind instituirea obligativității purtării măștii de protecție, a triajului epidemiologic și dezinfectarea obligatorie a mâinilor pentru prevenirea contaminării cu virusul SARS-CoV-2 pe durata stării de alertă s-a stabilit că masca de protecție trebuie purtată în orice spațiu public închis, spații comerciale, mijloace de transport în comun și la locul de muncă, pe toată durata prezenței în incintă.

Sunt exceptați de la purtarea măștilor copiii mai mici de cinci ani, lucrătorii care depun muncă fizică în spații unde temperaturile sunt foarte mari, sau umiditatea este foarte mare, prezentatorii de televiziune și invitații acestora, dacă între ei se păstrează distanța de cel puțin trei metri.

Reguli pentru purtatul măștilor

Masca de protecţie trebuie să acopere gura şi nasul şi să fie schimbată o dată la 4 ore sau ori de câte ori s-a umezit ori s-a deteriorat. Masca nu se atinge în timpul purtării, iar în cazul atingerii, mâinile trebuie igienizate cu soluţie pe bază de alcool sau cu apă şi săpun.

Măştile nemedicale se spală zilnic la o temperatură de 60- 90 de grade şi se calcă cu fier de călcat prevăzut cu abur, la temperatură maximă, iar pentru copiii cu vârsta de 5 ani sau mai mare este recomandată purtarea măştilor nemedicale (din material textil).

În cazul apariţiei febrei/tusei/strănutului, purtarea măştii este recomandată în orice circumstanţă (ex: în spaţiile deschise, la domiciliu).

Ce prevăd ordinele la accesul într-o incintă

Ordinele prevăd reguli care instituie obligativitatea instituţiilor publice și operatorilor economici de a organiza activitatea astfel încât să se asigure la intrarea în sediu efectuarea triajului epidemiologic şi dezinfectarea obligatorie a mâinilor.

Astfel, va fi măsurată temperatura cu termometru non contact. Temperatura înregistrată nu trebuie să depăşească 37,3 C, la care se poate adăuga marja de eroare prevăzută în prospectul dispozitivului. În cazul în care temperatura înregistrată depăşeşte 37,3 C, se recomandă repetarea măsurării, la un interval de 2-3 minute.

Dacă se constată menţinerea unei temperaturi mai mari de 37,3 C sau/şi prezenţa altor simptome respiratorii, persoana este îndrumată să-și facă un consult medical pentru a se stabili dacă se încadrează în definiţia de caz suspect COVID 19.

Mai multe informații despre ordinele care au intrat în vigoare începând de astăzi pot fi găsit pe site-ul Ministerului Afacerilor Interne.