La 11 ani după decesul lui Michael Jackson, familia Megastarului continuă să producă bani de pe urma lui, pe toate căile. Marsha Stewart, o verișoară a artistului, scoate la licitație un obiect macabru. Este vorba despre o perfuzie pătată cu sânge, ce a fost folosită pentru a-i fi administrate medicamente cântărețului, cu puțin timp înainte de-a muri în 2009. Echipa de experți Memorabilia din Las Vegas speră să obțină cel puțin 2.500 de dolari pentru punga de lichide, conform retetesivedete.ro.

Fluidul de lapte alb de Propofol „s-a dizolvat în timp”, dar Marsha spune că „ADN-ul lui Michael” rămâne pe el deoarece există urme de pete de sânge în tuburile de plastic. Verișoara artistului spune că respectiva perfuzia a fost ultima pe care a avut-o pe braț atunci când a decedat. Perfuzia provine dintr-o licitație de materiale făcută de Joe Jackson, tatăl marelui artist. Marsha a spus că a luat geanta din dormitorul lui Michael, la câteva ore după decesul acestuia.

Ultima perfuzie a Megastarului?

„La scurt timp după moartea lui Michael, m-am dus la casa din Sunset. Am putut să intru și să mă duc în dormitor. Când am intrat în dormitor, acolo era un pat cu niște suc, părea un sandwich … și am observat acest lucru și ceea ce am făcut a fost să-l iau și să-l pun în poșetă. De fapt, acesta îi aparținea lui Michael Jackson și avea în el niște lichid alb ca laptele, care ulterior s-a dizolvat, dar acesta are de fapt ADN-ul lui Michael pe el. Asta m-a determinat să-l iau, sângele. Acesta a fost una dintre perfuziile sale, ultima de fapt, pe care a avut-o în braț când a murit”, a declarat Marsha Stewart.

„Acum, ar putea fi acesta perfuzia care a fost folosită pentru a administra doza letală de Propofol a lui Michael Jackson”, se precizează în textul scris pentru promovarea articolului scos la licitație.