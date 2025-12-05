Obiceiul care îi expune pe copii la obezitate și depresie. Avertismentul cercetătorilor

Un nou studiu pe peste 10.000 de copii arată că adolescenții care primesc smartphone la vârsta de 12 ani au un risc cu 40% mai mare de obezitate, cu 62% mai mare de somn insuficient și cu 31% mai mare de depresie. Cercetătorii subliniază că vârsta la care este oferit primul telefon influențează direct severitatea problemelor de sănătate. Obiceiul care îi expune pe copii la obezitate și depresie

Studiul, publicat în revista Pediatrics, a evaluat copii de 12 ani și a constatat că cei care primesc un smartphone la această vârstă prezintă un risc cu 40% mai mare de obezitate, un risc cu 62% mai mare de somn insuficient și o probabilitate cu 31% mai mare de a dezvolta depresie.

Specialiștii au identificat o legătură directă între vârsta la care copilul intră în posesia unui smartphone și gravitatea problemelor ulterioare: cu cât dispozitivul este oferit mai devreme, cu atât efectele negative sunt mai accentuate.

Analiza a inclus peste 10.000 de copii, dintre care unii foloseau smartphone-uri personale, iar alții nu. Comparațiile au arătat contrastul dintre cele două grupuri. Datele indică faptul că adolescenții care au primit telefonul la 13 ani aveau un risc cu 50% mai mare de a raporta somn insuficient comparativ cu perioada în care nu dețineau dispozitivul la 12 ani.

În același timp, copiii care utilizau smartphone-uri la vârsta de 12 ani prezentau riscuri crescute: depresie (+31%), obezitate (+40%) și lipsă de somn (+62%).

„Concluziile noastre sugerează că ar trebui să considerăm smartphone-urile un factor semnificativ în sănătatea adolescenților”, a declarat autorul principal, dr. Ran Barzilay. El subliniază nevoia ca părinții să analizeze atent momentul în care decid să ofere copilului primul telefon, având în vedere posibilele consecințe asupra dezvoltării.

Cercetătorii subliniază că dispozitivele nu sunt dăunătoare în mod inerent, ci că este necesar un echilibru între beneficiile și riscurile lor, notează Independent.

„Pentru mulți adolescenți, smartphone-urile pot juca un rol constructiv prin consolidarea legăturilor sociale, sprijinirea învățării și oferirea accesului la informații”, a explicat dr. Barzilay. În unele familii, telefonul este considerat un instrument de comunicare esențial pentru siguranța copilului.

O cercetare britanică menționează că adolescenții care dezvoltă o relație nesănătoasă cu smartphone-ul manifestă niveluri mai ridicate de anxietate, depresie și insomnie.

Potrivit experților de la King’s College London, aproximativ unul din cinci adolescenți mai mari prezintă utilizare problematică a telefonului mobil, iar mulți recunosc că au nevoie de ajutor pentru a-și reduce dependența.