Oana Zăvoranu, reacție furibundă. Să evite falimentul a băgat insolvența

Printre altele îl acuză pe fostul manager că pare că ar fi vrut să o omoare pe ea și pe soțul ei. “Clinica mea de RMN și CT a fost făcută în anul 2017 din banii proprii. Din dorința de a face oamenii bine, a le asigura un loc unde să-și facă investigații imagistice performante. La standardele cele mai înalte. Pentru că eu cred că viața în sine trebuie prețuită. Am vândut un cimitir că nu voiam acel business moștenit ca să îngrop oamenii și am făcut o clinică unde să fac bine oamenii. Din păcate managementul care mi-a fost insinuate extrem de abil la început în 2017 a fost unul extrem de periculos, care ascundea hiene mari, eu fiind un suflet bun, boem de artista. Am reușit totuși să merg mai departe, în ciuda primului management perfid, a furăciunilor mari și a pagubelor mari înregistrate. În mod fatal la sfârșitul lui 2019 mi-a intrat pe sub piele cel mai nemernic și lipsit de scrupule individ de pe fața pământului, care dându-se prieten de familie cu mine și cu soțul meu, împreună cu nevastă-sa avea să încerce să destabilizeze total încercata mea clinică și familiei cu Alex. Acum această familie putredă pe dinăuntru dubioasă până-n măduva oaselor și plină de venin și invidie patologică încearcă să îmi distrugă total business ul, numele și dacă ar putea să îmi ia și viața, mie și soțului meu. (…) Clinica merge mai departe, nu este în niciun faliment! Pentru a proteja firma și oamenii buni și cinstitți care lucrează aici zi de zi cu dragoste și dăruire și dragoste, personal am introdus procedura de insolvență. Suntem în procedura de reorganizare” a scris Oana Zăvoranu pe Instagram.