Oana Zăvoranu, datoare vândută!? „Noi am cerut falimentul, are să ne dea aproximativ 700.000 de lei”

Oana Zăvoranu riscă să piardă sume uriașe de bani. A fost cerut, în instanță, falimentul pentru o datorie de aproximativ 700.000 de lei, iar rivalii divei vor să își ducă planul la bun sfârșit. Bruneta și soțul ei, Alex Ashraf, sunt pe cale să pună punct proiectului de suflet pe care-l finalizau în octombrie, 2017. Atunci, cei doi inaugurau, în Cotroceni, centrul de sănătate One Life SRL, dar s-au confruntat și cu o serie de probleme.

Datoriile neplătite s-au strâns, iar unul dintre parteneri a cerut, în instanță, deschiderea falimentului. În joc este suma de 700.000 de lei, pe care centrul de sănătate patronat de Oana Zăvoranu și Alex Ashraf o are de virat către Chimet Trade SRL. Horia Vlădescu, reprezentantul Chimet, a explicat de la ce a pornit scandalul: „Noi am cerut falimentul, are să ne dea aproximativ 700.000 de lei, bani datorați pentru perioada 2020-2021, în mare parte sunt din ultimul an.

Eu am mai avut cu ea un proces, cu niște bani împrumutați. Procesul acela s-a câștigat acum câteva luni. Am și executat-o, i-am blocat conturile, am recuperat banii”, a spus Vlădescu.

Oana Zăvoranu, îngropată în datorii

Acesta a mai declarat că Oana Zăvoranu are și alte datorii. „Acum am cerut falimentul, ea este în situație de faliment. Când se va aduna toată masa credală, datoriile pe care le are depășesc cu mult bunurile aflate în activele societății. Societate care, de fapt, nu are bunuri, are niște leasing-uri și o chirie. Cam aici e problema. Clinica are aparatura în contract de credit și clădirea o are sub formă de chirie.

Iar datoriile ei sunt, în momentul ăsta… Dacă are la mine 700.000, facturi neachitate între cele două societăți, mai e cineva cu 600.000, cu restul ce mai sunt, mai mici, cu ANAF cu tot, cred că ajunge undeva la 350.000 de euro plus aparatura… Sunt mai mulți la care are datorii dar, deocamdată, eu am cerut deschiderea falimentului și o să se înscrie toată lumea la masa credală. Cred că are datorii de aproape un milion de euro”, a declarat Horia Vlădescu.

Horia Vlădescu a mai declarat că afacerea Oanei Zăvoranu nu ar fi funcționat fără el. „Eu am fost managerul clinicii One Life, prin intermediul companiei Chimet Trade, care a preluat conducerea clinicii.

Când eram manager acolo, am ridicat-o și am salvat-o din faliment în 2019, în decembrie … S-a văzut doamna Oana cu sacii în căruță și a zis `nu mai am nevoie de nimeni, mă descurc eu`. N-a mai vrut să plătească, a început să facă datorii și la alte părți, au crescut sumele și acum a ajuns la fundul sacului”, a încheiat Vlădescu, potrivit Cancan.