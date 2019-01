Oana Zăvoranu a început anul cu GRAVE probleme de sănătate

Oana Zăvoranu a răcit chiar înainte de Revelion. Frumoasa brunetă a scris într-un mesaj pe pagina personală de Facebook că nu se simte deloc bine fiindcă a contactat o răceală foarte puternică.





Oana Zăvoranu a început anul 2019 cu serioase probleme de sănătate. „Sunt praf” a scris aceasta într-o postare de pe Facebook. Oana spune că a luat răceala de la soțul ei care a fost răcit foarte rău în perioada Crăciunului.

În mesajul de pe Facebook ea a mai scris și despre planurile pe care le are pentru Anul 2019.

„Ca niciodată, anul ăsta de Crăciun, Alex a fost răcit rău şi acum sunt eu praf... nu stiu cum am reuşit amândoi ‘performanţa’ asta. Ne ‘întrecem’ in antibiotice, siropuri de tuse, ceaiuri fierbinţi, serveţele şi pufuri pentru nas înfundat. Abia aştept noul an cu noi provocări, noi realizari, noi planuri şi multă muncă inteligent făcută ca lucrurile să iasă aşa cum vrem noi. Proiectele personale întotdeauna trebuie privite extrem de serios, pentru că e foarte important să începi cu dreptul (...) Nu am renunţat nici la tv sau actorie, există planuri, vom vedea şi vom analiza care se materializează. În ultimul timp am devenit extrem de selectivă cu tot, de la oamenii cu care mai discut, locurile pe care le mai frecventez sau invitaţiile pe care le mai onorez... şi stiu eu mai bine de ce. Vă mai scriu pe seară un alt mesaj în care vă voi ura ce simt, că acum e încă prea devreme! Love, Oana”, a scris Oana pe pagina de Facebook.

S-au DESPARTIT chiar in noaptea de Revelion, dupa 9 ani de iubire! Mesaj sfasietor: Ma frustreaza!

Pagina 1 din 1