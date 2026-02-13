Oana Țoiu se mândrește pe Facebook cu minutul petrecut alături de Mark Rutte

Ministrul de Externe Oana Țoiu a discutat cu secretarul general NATO, Mark Rutte, despre Summitul B9 de la București și securitatea flancului estic, în marja Conferinței de Securitate de la Munchen.

Ministrul Afacerilor Externe, Oana Țoiu, a anunțat că a avut un schimb de opinii cu secretarul general al NATO, Mark Rutte, în marja Conferinței de Securitate de la Munchen, discuțiile fiind concentrate pe cooperarea în cadrul Alianței și pe pregătirea Summitului Bucharest Nine, care va avea loc în acest an la București.

„Un schimb rapid de opinii cu Secretarul General al NATO, Mark Rutte, alături de ambasadorul nostru la NATO, Dan Neculăescu, în marja #MSC2026. Am ridicat subiectul coordonării noastre strânse în perspectiva viitorului Summit B9 de la București. Alianța rămîne angajată să își consolideze postura de descurajare și apărare pe flancul estic și România are un rol cheie în regiune”, a scris, vineri, pe Facebook, ministrul de Externe.

Declarația subliniază rolul strategic al României în arhitectura de securitate regională și implicarea directă în consolidarea apărării NATO pe flancul estic, într-un context geopolitic marcat de războiul din Ucraina și de tensiunile persistente dintre Rusia și Occident.

România este reprezentată la Conferința de Securitate de la Munchen de o delegație formată din ministrul Apărării, Radu Miruță, ministrul Afacerilor Externe, Oana Țoiu, și directorul general al Directoratului Național de Securitate Cibernetică, Dan Cîmpean.

Participarea oficialilor români la unul dintre cele mai importante forumuri globale dedicate securității internaționale reflectă implicarea României în dezbaterile privind stabilitatea regională, cooperarea militară și evoluția relațiilor transatlantice.

Potrivit Ministerului Apărării, participarea României la Conferința de Securitate de la Munchen „reflectă angajamentul României de a contribui activ la dialogul internaţional privind securitatea şi de a promova soluţii bazate pe cooperare, respectarea dreptului internaţional şi întărirea relaţiilor transatlantice”.

Conferința de Securitate de la Munchen reunește anual lideri politici, oficiali militari, experți în securitate și reprezentanți ai organizațiilor internaționale pentru a discuta principalele provocări globale în materie de apărare și politică externă.

Summitul B9, care urmează să fie organizat la București în acest an, reprezintă una dintre cele mai importante platforme de coordonare regională în cadrul NATO pentru statele de pe flancul estic al Alianței.

Platforma strategică Bucharest Nine a fost inițiată în 2015 de România și Polonia, în contextul schimbărilor de securitate din regiune, după anexarea Crimeei de către Rusia.

Grupul reunește statele din Europa Centrală și de Est membre NATO și are rolul de a coordona pozițiile regionale privind securitatea, apărarea colectivă și cooperarea militară în cadrul Alianței.

Organizarea summitului la București confirmă rolul României ca actor regional important în arhitectura de securitate euro-atlantică și ca stat-gazdă al unor inițiative strategice privind apărarea flancului estic al NATO.