Oana Roman a anunțat că ea și Marius Elisei au decis să-și mai acorde o șansă și să se împace. Fiica lui Petre Roman a vorbit despre motivele care au determinat-o să-l ierte pe fostul soț și să mai acorde o șansă relației.

Vedeta a declarat că ea și partenerul său vor să-și reînoiască jurămintele la biserică, în această toamnă, dar și că îşi doreşte să îmbrace rochia de mireasă a doua oară. Oana Roman a apărut în emisiunea lui Dan Capatos, Xtra Night Show.

„Eu am divorțat, dar nu am apucat să-mi schimb actele. Nu cred că e cazul să ne recăsătorim civil. Părintele mi-a zis: eu slujba de dezlegare nu v-am făcut. Nu cred că mai e cazul să facem alte hârtii. Doar la biserică o să ne reînnoim jurămintele. Și vreau să fac și o petrecere mare și să-mi fac o rochie cum vreau eu.

Eu la nuntă de abia mă operasem și rochia mi-a făcut-o sor-mea, dar nu a fost cum am visat eu. Acum îmi fac o rochie învoire sau roz pudră. Sper să ne ajute Dumnezeu să am timp să o facem anul acesta, prin septembrie”, a relatat Oana Roman.

Problemele cu alcoolul ale lui Marius, motiv de divorț

Vedeta de televiziune a precizat că cel care a dorit foarte mult această împăcare a fost Marius Elisei. Acesta și-a dorit o a doua șansă, chiar dacă a greșit în mai multe rânduri în relația de cuplu. Oana Roman a vorbit, în acest context, despre problemele cu alcoolul ale soțului ei.

„El și-a dorit foarte tare să ne mai dăm o șansă. A realizat că a greșit în multe cazuri. Am greșit și eu în trecut. Eu sper că și-a rezolvat problema cu alcoolul. Nouă separat ne e mai rau decât ne este împreună. Eu am stat două luni să mă gândesc. Nu am discutat nici cu prietenii, nici cu familia. Și mie mi-a fost greu fără el. Și eu am greșit în relația asta, sunt foarte impulsivă. Sunt mama dragonilor când mă enervez. Nu m-am mai putut controla și i-am spus lucruri nasoale”, a declarat Oana Roman, la Xtra Night Show.

Marius Elisei și-a dorit divorțul

Oana Roman a mai povestit că cel ce a dorit să divorțeze a fost tot Marius care, ulterior, a regretat că a făcut-o. Acesta s-ar fi speriat de perspectiva de a rămâne singur, cu un copil de crescut, în condițiile problemelor de sănătatate ale Oanei Roman.

„Sincer problemele au apărut la trei luni după ce ne-am căsătorit. Problemele au apărut după ce am născut, când era să mor. Marius s-a trezit tânăr, cu un copil nou-născut și cu o nevastă pe moarte. Am fost epuizați fizic și psihic. Acum premisele sunt mai bune, ne-am învățat lecția. El mi-a zis: cel mai greu mi-a fost după ce ai semnat actele și ai coborât pe scări și ai plecat. Deși el a fost cel care a spus primul că vrea sa facem hârtiile”, a mai spus Oana Roman.