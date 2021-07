Gabriela, soția lui Florin Condurățeanu, a făcut primele declarații despre moartea celebrului jurnalist. El s-a stins din viață luni seara, 28 iunie, în urma unui stop cardio-respirator. Cu o oră înainte să moară ea a mărturisit că soțul ei trebuia să meargă la analize, însă a tot anulat:

„Am vorbit cu el cu o oră înainte să moară. Nu se simțea bine de vreo două luni, dar nu s-a dus la medic. Avea o tensiune oscilantă, ca noi toți la vârsta asta, sau ca majoritatea, că fiecare dintre cei de peste 70 de ani au câte ceva. Am dat puțin vina pe condițiile meteo, când e frig, când e cald. Și i-am spus totuși să-și facă niște analize, poate schimbă ceva”, mai spune soția jurnalistului.

Pentru a o linişti i-a spus: Nu, nu, sunt foarte bine! Tu stai liniștită! Eu eram plecată la nepoțica noastră, ca de obicei și peste aproximativ o oră m-a sunat fiul meu și mi-a spus: „Sunt disperat, l-am adus pe Țuțu acasă și în ușă, pur și simplu mi-a picat. Și dacă aștept salvarea îl pierd!” Medicii nu l-au mai găsit conștient și foarte repede a murit”, a declarat Gabriela Condurăţeanu, pentru un post de televiziune.

Şi continuă: „Nu am încetat nicio clipă să îl iubesc, el a fost prima iubire și probabil că de asta peste niște ani ne-am căsătorit. A fost prima mea iubire, prima relație, prima căsătorie. Am fost trei ani prieteni și patru ani căsătoriți. Au fost șapte ani frumoși, superbi care nu se pot uita. Am trăit atât de frumos! Generozitate a lui și poate cu înțelepciunea și înțelegerea mea niciodată nu ne-am adresat un cuvânt urât, jignitor sau nu ne-am înțeles. Au fost niște ani buni și niște ani frumoși”, a spus Gabriela Condurăţeanu.

Întrebată care a fost secretul mariajului lor, soţia lui Florin Condurăţeanu a precizat că la bază a fost încrederea: „Încrederea, înțelepciunea, faptul ca a constatat, în timp, că omul respectiv este omul care ți se potrivește, este omul care nu te minte, este omul care te întreabă ce faci, este omul implicat în viața ta și atunci gelozia ce rost mai are?”, a precizat Gabriela Condurăţeanu.

Cum era Florin Condurăţeanu

„Florin Condurățeanu pe care l-a văzut toate lumea. Tot ceea ce spunea și era din suflet tot ceea ce spune, era expresiv cu vocea lui de tunet pe care nu o puteai confunda cu nimic și foarte încrezător tot timpul era pozitiv. S-a bucurat de realizările tuturor colegilor. Nu exista să nu dea un telefon imediat”, a mai povestit Gabriela Condurăţeanu, potrivit Antena 3.