Oana Roman, plină de datorii după moartea Mioarei Roman. Situația e îngrijorătoare







Oana Roman și sora ei, Catinca, au rămas cu datoriile mamei lor, Mioara Roman. O avocată a explicat cum ar putea scăpa cele două surori de datoria de sute de mii de euro.

Oana Roman și sora ei, Catinca, sunt pline de datorii după moartea mamei lor, Mioara Roman. Ele ar fi nevoite să plătească o datorie la RA-APPS în valoare de 300.000 de euro. Banii respectivi constituie restanțele la plata chiriei și întreținerii vilei de protocol. Este vorba despre casa în care a locuit cu fostul ei soț, Petre Roman, când era premierul României.

Avocata Beatrice Comăniceanu a explicat cum ar putea scăpa cele două surori de datoria de sute de mii de euro a mamei lor. Ele nu sunt nevoie să plătească această datorie dacă nu acceptă moștenirea Mioarei Roman.

„La dezbaterea moștenirii, se preiau și datoriile, inclusiv cele de la stat, dar și de la bănci. Nu se sting datoriile, odată cu decesul persoanei, moștenitorii, în cazul de față, Oana și Catinca, fiicele Mioarei Roman, le preiau, sunt bune de plată. Din păcate da, așa se întâmplă, am avut cazuri. Dreptul la moștenire nu vine numai cu avantaje, după cum vedeți. Dacă nu acceptă moștenirea, poate nici nu prea au nimic de moștenit, nu știu exact care este situația, ce bunuri avea Mioara Roman, pe numele ei, atunci Oana și Catinca nu plătesc nimic, scapă de această datorie împovărătoare”, a explicat avocata, potrivit Playtech.

Mioara Roman a pierdut tot din cauza lui Petre Roman

În urmă cu câțiva ani, Mioara Roman a spus că că a pierdut tot din cauza fostului ei soț și că nu și-a mai putut face o carieră. Aceasta a declarat că și fiica ei cea mică, Oana, a avut mult de suferit. Fosta soție a lui Petre Roman a fost dată și afară din vila de protocol de către Traian Băsescu.

„Am pierdut tot: viaţa personală, cariera. După ’89, am vrut să mă angajez la radio, dar nu m-au primit, s-au speriat că vreau să le iau locul. După Revoluţie, fetelor li s-au închis toate uşile. În 2001, Băsescu a luat prin fraudă PD-ul şi a scos-o pe Catinca din atelier, aruncându-i lucrurile pe geam. Oana a terminat de zece ani facultatea şi n-a vrut s-o angajeze nimeni. Ea are de lucru abia de un an şi jumătate”, a spus fosta soție a lui Petre Roman.

A fost făcută în toate felurile

Mioara Roman a mai spus că a suferit foarte mult din cauza presei, care a scris că este o babă rea, urâtă, grasă, proastă, moartă după bani şi avidă după putere, ca Ceauşeasca. Aceasta a declarat că doar Petre Roman a avut admirația românilor.

„Ani de zile, presa ne-a făcut una cu pământul. Au tot scris că Petre era infidel şi că eu eram bolnavă de gelozie. Nu puteam fi geloasă pe sute de mii de femei care-i trimiteau saci de scrisori lui Petre. Mulţi politicieni au invidiat succesul pe care Petre îl avea la femei. El a fost vedetă! Poate şi de aici i s-a tras. Despre mine spuneau că sunt o babă rea, urâtă, grasă, proastă, moartă după bani şi avidă după putere, ca Ceauşeasca”,a spus mama Oanei Roman.