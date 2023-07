Mioara Roman, o bătrânețe plină de datorii

Mioara Roman are o datorie de 300.000 de euro, către RA-APPS. Această sumă foarte mare reprezintă toate restanțele la plata chiriei și întreținerii vilei de protocol, în care a locuit cu fostul soț, Petre Roman, pe vremea când era prim-ministrul României. Oana Roman a vorbit, de asemenea, și despre procesele actuale cu RA-APPS.

Mioara Roman are poprire pe pensie

Mai exact, Oana Roman a declarat că mama ei, deși este diagnosticată cu Parkinson și aflată sub stricta îngrijire medicală, într-o clinică privată, are poprire pe pensie, pentru uriașa restanță, înregistrată la RA-APPS, din perioada în care a locuit într-o vilă de protocol, în valoare de 300.000 de euro.

„Mama are și acum poprire ½ din pensie, restanța totală fiind de 300.000 de euro”, a mărturisit Oana Roman. Şi continuă: „Ea are acele procese vechi, cu RAAPPS-ul, care nu se mai termină. Oricum i-au luat 1/3 din pensie. S-a întâmplat mai demult, nu acum. Nu știu cu cât mai rămâne mama mea din pensia sa. Tot ceea ce știu e că dintr-un întreg ei îi rămân trei sferturi din bani şi un sfert din pensia ei îi este luat lună de lună. Pentru cât a muncit, pensia sa nu este mare. Mama are 52 de ani de muncă pe cartea de muncă”, a mai declarat Oana Roman.

Oana Roman la un pas de a pierde moștenirea de la mătușa ei

Necazurile nu se opresc aici, Oana Roman și sora ei, Catinca, sunt la un pas de a pierde și moștenirea lăsată de mătușa lor, deoarece RA-APPS le-a citat la tribunal, în contul datoriei Mioarei Roman:

„Cu privire la moștenirea primită de la mătușa mea, momentan sunt înregistrate pe rolul instanțelor de judecată mai multe dosare, unele nesoluționate definitiv, încă, dar am speranța la o soluționare favorabilă”, a spus Oana Roman playtech.ro .