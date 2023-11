Oana Lasconi, mustrată de propria conștiință. Regretă cuvintele grele adresate mamei

Oana Lasconi, fiica primarului USR din Câmpulung Muscel, revine cu un nou mesaj. Precizează că îi pare rău pentru vorbele grele pe care i le-a adresat mamei sale. Declarație care de altfel a generat o adevărată isterie pe scena politică.

În primul mesaj, transmis sâmbătă, pe rețelele de socializare Elena Lasconi susținătoare a comunității LGBTQ și-a judecat mama în cei mai termeni duri pentru că ar fi votat ”Da” la referendumul pentru familie din 2019.

Fiica Elenei Lasconi a spus că este ”absolut dezgustată, dezamăgită și șocată” de afirmația mamei sale care a declarat că familia este formată dintr-un bărbat și o femeie. Nu s-a oprit aici. A continuat și a făcut-o pe cea care i-a dat viață homofobă.

În ultimul mesaj transmis pe Instagram, Oana recunoaște că a fost purtată de val și de emoții. Dar îi pare rău și regretă cele întâmplate.

„Regret felul în care am făcut-o, regret momentul în care am făcut-o. Ar fi trebuit să fiu mai diplomată și este o lecție destul de dură pentru mine, dar o lecție pe care vă jur că am învățat-o. Acest scandal mi-a demonstrat un lucru clar, și anume că avem foarte, foarte mult de muncă.

Homofobia nu înseamnă doar ură sau frică, cum am mai văzut pe internet, înseamnă și dezaprobare, o discriminare”, a transmis pe Instagram, Oana Lasconi.