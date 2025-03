Putin a felicitat-o pe Kirsty Coventry, noua președintă a CIO. Mesajul transmis de președintele rus

Comitetul Internațional Olimpic a refuzat, vineri, să ofere comentarii cu privire la mesajul transmis de președintele rus Vladimir Putin către Kirsty Coventry, care a fost recent aleasă în funcția de președinte al CIO.

Putin a fost printre primii care au felicitat-o pe Coventry după victoria sa la alegerile de joi, spunând că „experienţa sa unică” va ajuta mişcarea să meargă mai departe.

La un an după invazia Rusiei în Ucraina, în 2023, Comitetul Olimpic Rus a fost suspendat de CIO.

De asemenea, Putin a fost primul lider mondial care l-a sunat pe Thomas Bach, predecesorul lui Coventry, la câteva minute după alegerea sa din 2013, cu câteva luni înainte de Jocurile Olimpice de iarnă de la Soci din 2014.

Jocurile de la Sochi, care au fost cele mai scumpe jocuri de până acum, ajungând la suma de 51 de miliarde de dolari, au fost primele pentru Bach ca președinte al CIO.

„În ceea ce priveşte felicitările, nu poţi alege pe cine să te felicite şi când”, a susținut Bach, președintele în exerciţiu, în cadrul unei conferințe de presă.

Breaking: Kirsty Coventry has been elected the new International Olympic Committee President. The Zimbabwean is a two-time Olympic swimming champion and the first woman as well as the first African to hold the post. At 41, she’s also the youngest ever IOC president. pic.twitter.com/Yp45NU0zvb

— BBC News Africa (@BBCAfrica) March 20, 2025