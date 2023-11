Balamucul de la USR, o făcătură electorală. Mama Lasconi se bate pentru familia normală, fiica ei pentru partenerii LGBTQ

Am trăit s-o vedem și p-asta! Elena Lasconi, membru USR și anunțată până acum ca viitor candidat la europarlamentare, să fie linșată mediatic de fiica sa, Oana Lasconi, membră a comunității LGBTQ și care trăiește la Paris! O scenetă menită să aducă voturi în viitoarea campanie electorală, unde un candidat pentru Cotroceni nu poate fi o persoană care nu militează pentru familie, ba mai are și o fată de 30 de ani cu altă orientare sexuală.