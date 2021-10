Secesiunea SUA: Mai mult de jumătate dintre susținătorii lui Trump și 41% dintre votanții lui Biden vor ca statele să aibă independență

Mulți au răsuflat ușurați atunci când președintele Biden a preluat putere, nu neapărat pentru politica sa, ci pentru o reunificare a țărilor după patru ani de tumult și divizare înflăcărată sub președintele Trump. Dar, după opt luni de la începerea noii președinții, dezbinarea profundă a Americii s-ar putea să nu se atenueze.

1/2 dintre votanții lui Trump vor ca SUA să renunțe la uniune. Și susținătorii lui Biden au aceeași părere

Un nou sondaj de opinie a arătat că diviziunile politice sunt atât de adânci în SUA încât peste jumătate dintre votanții lui Trump doresc ca statele roșii să se separe de uniune, iar 41% dintre votanții lui Biden doresc ca statele albastre să se despartă.

Potrivit analizei realizate de Centrul pentru politică al Universității din Virginia, 52% dintre votanții lui Trump sunt cel puțin oarecum de acord cu afirmația: „Situația este de așa natură încât aș fi în favoarea separării statelor [albastre/roșii] de uniune pentru a forma propria lor țară separată”. 25% dintre votanții lui Trump sunt întru totul de acord.

Între timp, 41% dintre votanții lui Biden au cel puțin oarecum același acest sentiment față de acest subiect. 18% dintre susținătorii președintelui sunt total de acord cu această idee.

Peste 40% dintre americanii respondenți vor predarea controlului statului total președintelui

Peste 40% dintre alegătorii din ambele partide sunt în favoarea desființării verificărilor și echilibrelor construite în guvernul federal și a predării unui control practic total președintelui.

45% dintre alegătorii lui Biden sunt cel puțin oarecum de acord cu această idee, iar 22% sunt ferm de acord cu afirmația următoare: „Ar fi mai bine pentru America dacă oricine ar fi președinte ar putea lua măsurile necesare fără a fi constrâns de Congres sau de tribunale”. 44% dintre votanții lui Trump au fost cel puțin oarecum de acord, 19% au susținut ferm afirmația.

Totuși, votanții lui Trump și Biden au fost de acord că democrația ar fi de preferat în orice sistem de guvernare, cel puțin 80% dintre ei au fost de acord. Votanții lui Trump și Biden, 6 din 10 dintre ei, au fost de asemenea de acord cu ideea că America nu este o democrație reprezentativă, ci mai degrabă un sistem care este condus și măsluit în beneficiul celor bogați.

S-a zis cu zilele de prietenie între partide. „Au devenit un pericol clar”

Peste 75% dintre alegătorii din ambele tabere au fost de acord cu afirmația: „Cred că americanii care susțin cu tărie [OPP PARTY] au devenit un pericol clar și concret pentru stilul de viață american”. 75% dintre votanții lui Biden au fost cel puțin oarecum de acord cu afirmația, la fel ca 78% dintre votanții lui Trump.

Între timp, 56% dintre votanții lui Biden au fost cel puțin oarecum de acord cu afirmația „Nu există o diferență reală între republicani și fasciști”, iar 76% dintre votanții lui Trump au fost de acord cu afirmația „Nu există o diferență reală între democrați și socialiști”.

Sondajul, publicat pe 30 septembrie, a fost realizat în perioada 22 iulie – 4 august și a prevăzut răspunsurile online a 1.001 alegători ai lui Trump și 1.011 votanți ai lui Biden.

SUA „tinde spre secesiune”. 2/3 dintre republicanii din sud, 1/2 dintre democrații din Pacific și 40% din nord-est susțin demersul

În iunie, un sondaj a constatat că două treimi dintre republicanii din sudul țării erau în favoarea secesiunii, în timp ce aproape jumătate dintre democrații din regiunea Pacificului și 40% din cei din nord-est erau de aceeași părere.

Sprijinul pentru secesiune este, de asemenea, considerabil în rândul independenților din regiunile Midwest și Marilor Lacuri, unde 43% spun că ar fi în favoarea desprinderii și formării propriei țări.

Jumătate dintre independenții din Sud sunt, de asemenea, în favoarea secesiunii, în timp ce 43% dintre republicanii din statele din Munții Stâncoși împărtășesc aceeași opinie.

Acest sondaj, care a fost realizat de Bright Line Watch, a intervievat 2.750 de respondenți.

În ianuarie, imediat după ce președintele Joe Biden a fost învestit în funcție, Bright Line Watch a realizat un sondaj similar pe aceeași temă și a constatat că mai puțini americani din fiecare dintre cele cinci regiuni desemnate susțineau secesiunea.

Moderatorul radio conservator Rush Limbaugh a avertizat în luna decembrie a anului trecut că SUA „tinde spre secesiune”.

„De fapt, cred – și am făcut referire la acest lucru, am făcut aluzie la acest lucru de câteva ori, pentru că am văzut că și alții au făcut aluzie la acest lucru – cred, de fapt, că avem tendința de a ne îndrepta spre secesiune”, a spus moderatorul Rush Limbaugh.

„Văd din ce în ce mai mulți oameni care se întreabă ce naiba avem în comun cu cei care locuiesc, să zicem, în New York? Ce anume ne face să credem că suntem destui acolo pentru a avea măcar o șansă de a câștiga New York-ul? Mai ales dacă vorbim de voturi”.