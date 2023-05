Oamenii jură că nu se vor mai dormi cu părul ud după avertismentul „scârbos” pe care l-a făcut un expert în igienă

Oricât de mult ți-ai usca părul noaptea poate părea un efort uriaș atunci când ești epuizat/ă și vrei doar să dormi. Totuși, nu ar trebui să adormi niciodată când părul tău este încă ud. Expertul în igienă Madame Sweat, care oferă în mod regulat sfaturi despre tot ceea ce înseamnă curățenie, spune că există trei motive pentru care nu este o idee bună să te culci cu părul ud, iar acestea nu au nimic de-a face cu faptul că pernele umede nu sunt tocmai confortabile și relaxante.

Postând pe platforma TikTok, Madame Sweat a subliniat fiecare dintre aceste trei motive foarte bune, trimițând un număr de mare urmăritori cu gândul la uscătoarele lor de păr. Pentru început, gurul igienei, care poartă numele de utilizator @madamesweat, a dezvăluit: „În primul rând, ai putea obține o infecție fungică la nivelul scalpului, iar dacă ai mătreață, va fi și mai rău, deoarece ciupercile vor crește din cauza umidității”.

Mucegai și ciuperci pe pernele tale

Acest lucru, desigur, ar putea provoca mucegai și ciuperci să înflorească și pe pernele tale frumoase și curate – nu este chiar un ideal de igienă sau de frumusețe, sau o imagine pe care ai vrea să o vezi de dimineață. După cum a explicat doamna Sweat: „(Motivul numărul) Doi, dacă nu v-ați curățat deja perna, ar fi bine să vă apucați de treabă după ce mergeți la culcare cu părul ud”. „Este deja un focar pentru ciuperci – vei provoca și mai multe probleme dacă umezeală aceea intră în pernă și o lași să stea acolo și să putrezească.”

Dând al treilea și ultimul motiv, ea a adăugat: „Când părul tău este ud sau umed, este într-o stare slăbită, ceea ce înseamnă că trebuie tratat foarte delicat”. „Atunci când vă răsuciți pe pernă, puteți provoca de fapt ruperea la nivelul firului, ceea ce înseamnă că veți avea mai multe vârfuri despicate. Nu vă culcați cu părul ud.”

Mulți adepți au rămas revoltați de motivele invocate, nefiind de acord cu ele, iar pentru unii, totul a căpătat brusc sens și au început să se comporte ca atare – să ia măsuri. O persoană care părea plină de regrete a scris: „Am 100 % o problemă de scalp fungic și mă duc în mod regulat la culcare cu părul ud”. Altul a tresărit: „Alerg înspre casă pentru a-mi schimba așternuturile”.

