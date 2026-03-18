Oamenii din umbra lui Călin Georgescu. Cine l-ar fi creat pe fostul candidat la alegerile prezidențiale

Dan Andronic, realizatorul podcastului difuzat, marți, pe evz.ro și pe canalul de YouTube Hai România, i-a avut ca parteneri de dezbateri pe jurnalistul Mirel Curea și pe generalul Alexandru Grumaz. Un subiect al emisiunii l-a vizat pe controversatul politician Călin Georgescu. Un personaj care a erupt din punct de vedere al notorietății în anul electoral 2024.

O înrebare la are Dan Andronic, Mirel Curea și Alexandru Grumaz au încercat să găsească rspunsuri a fost legată de oamenii din umbră care l-au format, protejat, propulsat pe Georgescu.

„El a fost susținut de Malița. Și Malița avea o putere foarte mare”, a spus generalul Grumaz. Făcând referire la Mircea Malița (1927 - 2018), fost academician, diplomat, profesor universitar.

„Știți că Malița a scris o carte de memorii, da? Știți de câte ori apare Călin Georgescu în ea? E o carte așa, de vreo mie de pagini. Știți de câte ori apare? O dată. Cred că a fost discipolul acoperit al lui Malița”, a replicat Andronic.

Mirel Curea a dezvăluit o discuție avută cu personaje importante care au activat în structura SIE. „Domnul general, am nimerit la un șpriț cu niște rezerviși generali, cu niște tovarăși din SIE. Și la un moment dat se discuta și despre Georgescu. Nu, domne, că e al armatei. Și la un moment dat s-a enervat unul care fusese șeful corpului de control al directorului SIE și a zis ce armată bă, o fi fost când era tânăr la armată, păi cine dracu i-a probat de conturile, nu eu?”

„Călin Georgescu a fost sprijinit de Clubul de la Roma. A reprezentat clubul pentru Europa Centrală și de Est. A fost un fel de vicepreședinte”, a intervenit generalul Grumaz.

În ceea ce privește întâlnirea pe care Călin Georgescu a avut-o cu Sebastian Ghiță la Belgrad, dezvăluită duminică, și care a creat mare agitație în spațiul public, Dan Andronic are o întrebare esențială: „Cine a insistat să se întâlnească Sebastian Ghiță cu Călin Georgescu?”