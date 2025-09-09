International Oamenii de afaceri din Rusia sunt tot mai pesimiști. Se așteaptă la ce e mai rău







Oamenii de afaceri din Rusia sunt pesimiști în ceea ce privește viitorul financiar. Conform unui sondaj, că 57% se aşteaptă la o încetinire a economiei, în timp ce 28% estimează o redresare, anunță reuters.

Conform sursei citate, 15% din oamenii de afaceri au fost incapabili să spună la ce se aşteaptă. În plus, în ultimul an 90% din companii au fost forţate să găsească noi parteneri sau furnizori, în timp ce 74% au spus că nu au suficient credit.

Pe fondul majorării cheltuielilor din domeniul apărării, economia rusă a crescut cu 4,1% în 2023 şi cu 4,3% în 2024, dar anul acesta creşterea a încetinit semnificativ, în urma ratelor ridicate ale dobânzilor.

Produsul Intern Brut al Rusiei a crescut cu un procent de 1,1% în al doilea trimestru al acestui an, comparativ cu un avans de 4% în aceiaşi perioadă a anului trecut, a informat Serviciul federal de statistică (Rosstat).

Economia dă semne că regresează, dar Kremlinul cheltuiește în continuare sume mari de bani pentru războiul din Ucraina. Este foarte probabil Moscova va fi nevoită să majoreze taxele şi să reducă cheltuielile.

Majorarea cheltuielilor din domeniul apărării a provocat creșterea inflației. Și a determinat Banca Centrală a Rusiei să majoreze în octombrie dobânda la 21%. Instituţia a redus în iunie rata dobânzii la 20%, şi apoi la 18% în iulie.

În august, ministrul rus al Finanţelor, Anton Siluanov, i-a transmis preşedintelui Vladimir Putin că ritmul de creştere economică a Rusiei este aşteptat să încetinească până la 1,5% în 2025. Este vorba despre un procent mult sub o prognoză anterioară de creştere cu 2,5%, în condiţiile în care dobânzile ridicate introduse pentru a reduce inflaţia au afectat creditarea.

Şi German Gref, director general la cea mai mare bancă din Rusia, Sberbank, a declarat luna aceasta că economia rusească este într-o fază de stagnare tehnică şi, în acest context, şi-a exprimat speranţa că banca centrală nu va lăsa economia să alunece în recesiune.