Florin Cîțu, propus prim-ministru al României, și miniștrii din cabinetul său așteaptă validarea comisiilor și a Parlamentului. Iată cine sunt oamenii care vor conduce țara, teoretic, timp de patru ani.

Florin Vasile Cîţu – prim-ministru s-a născut la 1 aprilie 1972 și a absolvit Grinnell College din Iowa (1992-1996), cu specializarea economie-matematică, şi un masterat în economie în cadrul Universităţii de Stat din Iowa (1997-1999). Între 1999-2002 a fost doctorand al Iowa State University, în Politică monetară, macroeconomie, econometrie, însă fără susţinerea disertaţiei. A obţinut o diplomă, în 2003, în Metode empirice pentru construirea modelelor macroeconomice în cadrul Center for Financial Studies in Frankfurt, potrivit https://www.mfinante.gov.ro.

A fost economist în cadrul Băncii Naţionale a Noii Zeelande (ianuarie 2002- octombrie 2003) şi în cadrul Băncii Europene de Investiţii (noiembrie 2003 – decembrie 2004).

În cadrul ING Bank a lucrat ca economist şef (ianuarie 2006 – ianuarie 2007) şi şef al departamentului pieţe financiare (ianuarie 2007 – martie 2011), pentru ca ulterior să fie consultant şi analist economic (aprilie 2011 – octombrie 2016).

A fost ales senator în circumscripţia electorală nr. 42 Bucureşti, la alegerile parlamentare din 11 decembrie 2016. Din octombrie 2017 a fost liderul grupului PNL de la Senat. La 4 noiembrie 2019, a preluat portofoliul Finanţelor Publice în Cabinetul condus de Ludovic Orban.

Ilie Dan Barna – viceprim-ministru s-a născut la 10 iulie 1975.

Este licenţiat în Drept al Universităţii din Bucureşti (1998). A urmat un Curs de formare de formatori (februarie-iulie 2000) la International Development Law Institute din Roma, potrivit www.cdep.ro. În 2003, a obţinut un Master în management de Proiect din partea Universităţii Politehnica din Bucureşti. Din 2006 este instructor certificat internaţional în Fonduri Structurale al Institutului Naţional de Administraţie – MAI.

În perioada 21 octombrie – 18 noiembrie 2009, a studiat Managementul proiectului la Grupul de Consultanţă pentru Dezvoltare (DCG), iar în perioada 4 – 18 noiembrie 2009 a studiat Abilităţi de prezentare şi metode de învăţare în cadrul aceleiaşi instituţii. Din decembrie 2013, este expert accesare fonduri structurale şi de coeziune europene. A fost secretar de stat la Ministerul Fondurilor Europene (mai-septembrie 2016).

În legislatura 2016-2020, a fost deputat USR, în 2020, a fost ales deputat pe listele USR PLUS. La alegerile prezidenţiale din 2019, a candidat din partea Alianţei USR-PLUS. A obţinut 15,02% din totalul voturilor valabil exprimate, clasându-se pe poziţia a treia. La 28 octombrie 2017, a fost ales preşedinte al USR, reales la 6 octombrie 2019. În ziua de 15 august 2020, USR a fuzionat cu PLUS, Dan Barna devenind copreşedinte al noii formaţiuni, alături de Dacian Cioloş.