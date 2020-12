Preşedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat că va avea o discuţie cu Daniel Tudorache ca să se lămurească dacă acesta va renunța la mandatul de parlamentar, în condițiile în care este anchetat într-un dosar DNA. Liderul PSD a precizat că înainte de alegerile pentru Parlament, conducerea partidului a decis să împiedice candidaturile celor care au fost trimiși în judecată.

„În primul rând, noi am luat o decizie politică – nu candidează pentru o funcţie de parlamentar nimeni care este trimis în judecată, totuşi, antepronunţându-ne, deoarece există prezumţie de nevinovăţie. În cazul domnului Tudorache, imediat după ce a început ancheta DNA, deci nu a fost trimis în judecată, el a luat decizia să se autosuspende în primul rând din funcţia de preşedinte la Sectorul 1”, a explicat Marcel Ciolacu.

Daniel Tudorache este cercetat penal pentru complicitate la trafic de influenţă şi spălare a banilor, iar fosta soţie pentru complicitate la spălare de bani. O altă persoană din anturajul său este acuzată de trafic de influenţă. Conform DNA, în perioada septembrie 2016 – mai 2017, o persoană aflată în anturajul lui Daniel Tudorache ar fi pretins de la un om de afaceri un comision de 10% din valoarea contractului de servicii pe care societatea acestuia îl avea cu o instituţie aflată în subordinea Primăriei Sector 1.

Cine va decide în cazul lui Tudorache

Potrivit spuselor președintelui PSD, Daniel Tudorache își va primi mandatul de la Biroul Electoral Central și de la Judecătorie, care au atribuții în validarea mandatelor aleșilor. În acest context, Daniel Tudorache va decide singur ce va face mai departe, dacă va rămâne în Parlament ori se va retrage.

„Mandatul domnului Tudorache nu trebuie să îl dea Marcel Ciolacu sau PSD, îl dă BEC şi Judecătoria, au acest atribut. Vom vedea mâine (luni – n.r.) la comisia de validare care este temeiul şi mâine dimineaţă o să am o discuţie lămuritoare cu domnul Tudorache dacă vrea să continue demersul de a nu intra în Parlament sau doreşte să intre în Parlament şi atunci trebuie o decizie politică de urgenţă luată în interiorul partidului”, a declarat Marcel Ciolacu.

În acest caz, a adăugat el, nu şi-a încălcat nici o promisiune deoarece Tudorache nu este trimis în judecată ci doar pus sub urmărire penală.

„Promisiunea mea a fost foarte clară, nu candidează nimeni care este trimis in judecată. Am citit şi eu în presă … nu am înţeles foarte bine speţa, spălare de bani cu a doua soţie, dar dânsul e la treia, e un pic cam sofisticată pentru mine”, a afirmat liderul PSD.