Oameni din sistemul judiciar spun că cele mai mari abuzuri care au fost comise în acest dosar afectează însăși esența statului de drept și a democrației.

Acest lucru a fost punctat foarte bine de judecătorul Adina Daria Lupea de la Curtea de Apel Cluj, o cunoscută voce împotriva abuzurilor DNA.

„Revolta creste, vad. Dezvalurile se tin lant… Nu exista inca nicio opinie publica sa arate ca un avocat a fost condamnat pentru altceva decat de a-si fi facut treaba. Motivarea lipseste. De la 16 lit. a la 5 ani cu executare trebuie sa se fi rasturnat pamantul cu capul in jos. Apar si sunt confirmate marturii ale judecatorilor de la fond, din civil, oameni chemati in 2015 la DNA ( pe vremea cand SIIJ nici macar nu se nastea ca alternativa) sa isi dea in cap cu propriile hotarari. Unde s-a mai pomenit asa ceva? Unde? Ca am fost tanar, ca am fost prost, ca asa cum a zis unul dintre ei: <<Am o viata…>>. Se intrevede clar teama, frica, precautia”, scrie judecătoarea Lupea pe contul său de Facebook.

CSM nu a dat satisfacție DNA

Săptămâna trecută, Consiliul Superior al Magistraturii a decis, după un vot foarte strâns, să nu dea satisfacție celor de la DNA, în cadrul unei plângeri prealabile, la o acțiune a Inspecției Judiciare care se referea tocmai la abuzurile comise în timpul anchetelor penale asupra magistraților. Cei de la DNA susțineau că aceste abuzuri nu au existat.

„A fost nevoie de condamnarea cu executare a unui avocat sa aflam ca judecatorii au fost tarati la DNA sa spuna ca au dat hotarari gresite. Sa declare sub juramant ca au fost prosti. De ieri, tot citesc si nu continui sa ma minunez. Despre comisia de retrocedare indusa in eroare de avocat nici nu mai pomenesc. Niste analfabeti! Cum ar fi sa ma cheme maine cineva sa ma intrebe : Äsa-i ca ati fost proasta doamna Lupea cand ati dat solutia asta? Asa-i ca ati fost lipsita de experienta? Asa-i ca nu ati motivat in drept? Asa-i ca aveti un copil, sunteti in prag de pensie si trebuie sa colaborati cu noi?”, a mai scris Adrina Lupea.

La ce mai sunt bune instanțele de judecată

Lista abuzurilor comise de procurorii DNA este atât de lungă, încât șirul acestora a fost pierdut, cu siguranță. Sute de dosare de pe fondul instanțelor de judecată au demonstrat asta în delungul timpului.

Dar poate cel mai flagrant abuz este să chemi doi magistrați la DNA, unde să îi ”convingi” că deciziile lor, neschimbate și de instanțele de apel și recurs, au fost proaste.

„Daca judecatorii sunt chemati de martori pentru a isi renega hotararile si pentru a contribui la o acuzare, inseamna ca s-a dus naibii orice idee de independenta a justitiei , toate platitudinile constitutionale despre suprematia legii si ca putem sa ne intitulam cel mult juristi, care nah, mai gresesc in exprimare.

Cazul acesta trebuie transat radical. Iar dezbaterea sa publica trebuie sa fie inceputul sfarsitului unor practici. Sau a unor cariere. Altfel, putem sa stingem lumina! Cu alte cuvinte, s-a intamplat ceva de nemaiauzit. DNA s-a transformat intr-o instanta extraordinara a unei cai de atac, a decis ca deciziile civile sunt ilegale, a trimis in judecata pe asa ceva iar o alta instanta confirma. Pai la ce mai avem instante judecatoresti? La ce mai avem cai de atac? La ce toata constructia juridica constituionala? Si noi stam si ne miram…”, a conchis magistratul.