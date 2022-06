Oameni prinși în mijlocul uraganului Agatha. Efectele devastatoare ale furtunii din Mexic. Zeci de oameni au fost dați dispăruți. VIDEO

Uraganul Agatha a făcut ravagii în sudul Mexicului! Până acum, aproximativ douăzeci de persoane au fost date dispărute, majoritatea aflându-se în partea superioară a munților, potrivit guvernatorului statului Oaxaca, Alexandru Murat. Alte zece persoane care și-au pierdut viața au fost, din păcate, raportate preliminar de către autoritățile locale, a spus oficialul.

„Când Agatha a ajuns pe uscat, ziua s-a încheiat fără pierderi de vieți omenești, dar ploile abundente care au avut loc marți dimineața devreme au provocat ieșirea din matcă a râurilor și alunecări de teren”, a declarat guvernatorul statului Oaxaca.

Un prim bilanț realizat de autorități, în urma manifestării uraganului Agatha, a inclus trei persoane moarte și opt dispărute. Două persoane în vârstă de 18 și 21 de ani au murit când o parte a unui deal s-a prăbușit în comunitatea Santa Catarina Xanaguia, a informat biroul de protecție civilă din Oaxaca. O altă femeie a murit și fiul ei a fost rănit într-o alunecare de teren în Llano del Chillar, potrivit autorităților locale.

Cele mai recente date indică, însă, creșterea victimelor la zece morți și alte douăzeci de persoane dispărute, potrivit guvernatorului Alexandru Murat.

„Este multă ploaie și rafale bruște de vânt puternic”, a declarat Silvia Ranfagni, managerul hotelului Casa Kalmar din Zipolite, pentru The Associated Press.

În orașul de surfing Puerto Escondido, oamenii s-au adăpostit și au pus placaje pentru a împiedica geamurile să se spargă din cauza vântului puternic. Daunele au fost, însă, considerabile.

Uraganul Agatha a ajuns, luni, în apropiere de Puerto Angel, în Oaxaca. A fost un uragan de categoria a doua – a doua cea mai mică pe o scară de cinci -, înregistrând rafale de vânt de 165 de kilometri pe oră.

Ploile torențiale și vânturile puternice au afectat palmierii și au determinat turiștii și locuitorii să se deplaseze de urgență în adăposturi, în timp ce uraganul Agatha s-a abătut asupra unei regiuni de coastă care este slab populată, cu excepția câtorva mici comunități de-a lungul țărmului.

I'm back. Every now & then I hunt down a #hurricane that brings me to my knees, demands respect, reminds me why I do this. Behold: The Wrath of #AGATHA. Got right-front-quadded by classic deep-tropical buzz saw, in Mazunte #Oaxaca #Mexico. Machine-like power; deafening roar. pic.twitter.com/H2kWF0EBP1

— Josh Morgerman (@iCyclone) May 31, 2022