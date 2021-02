Drame în Mexic. Evenimentul Zilei a reușit să stea de vorbă cu o parte dintre români sechestrați la propriu, fără o acuzație clară, pe un aeroport din Mexic. Oamenii au povestit drama prin care au trecut și prin care trec. Toate aceste persoane arată cu degetul spre Ministerul de Externe și spre Ambasadă României din Mexic.

„Este incredibil. Suntem tratați ca oameni de lumea a treia, deși suntem cetățeni ai Uniunii Europene. Am stat 26 de ore închis într-o cameră de patru metri pătrați alături de alte 25 de persoane. Aveam cinci saltele pe jos. Au fost camere unde oamenii stateau în fund, direct pe gresia de pe podeaua celulei. Eu am mers în Mexic, în vacanță alături de soția și fetița mea de patru ani. Nu suntem infractori. Suntem cetățeni ai Uniunii Europene”, a declarat Dan, un clujean care a stat arestat 26 de ore, fără nicio vină.

Drame în Mexic

Dan a ajuns în Mexic pe data de 1 februarie 2021, la ora 16. A stat arestat alături de familia lui, și de alți 70 de români, cu care a călătorit în avion, mai bine de 26 de ore. Potrivit clujeanului, numărul românilor arestați este de peste 100 de persoane.

„Pentru că am un copil mic și pentru că am putut să reprogramez biletul de întoarcere ne-au anunțat că putem pleca, în data de 2 februarie, la ora 19. Vă spun sincer, consulul român din Mexic este praf, este depășit complet de situație. Nici măcar nu a venit la fața locului. Sunt români care au fost trimiși la închisoare, cu copii mici. Ni s-au luat telefoanele, pașapoartele, bagajele mână. Am fost tratați ca niște infractori. Nu cred că Statul Român nu are 50.000 de euro ca să poată închiria un avion cu care să își aducă acasă pe bieții oamenii. Unii vor sta închiși în închisoare până joi, când au biletele de întoarcere”, a mai spus Dan.

Oficial, mai spune clujeanul, li s-a spus că la cererea autorităților americane, toți cetățenii români sunt considerați infractori.

„A venit la un moment dat un șef de poliție de pe aeroport și ni s-a spus că FBI verifică toate pașapoartele noastre și că în funcție de rezultat vom fi lăsați sau nu să intrăm. Am fost tratați mizerabil. Ne duceau la toaletă cu pușca în spate. Erau mulți copii foarte mici. A venit un medic după 24 de ore să îi consulte. O femeie din grupul nostru a leșinat. A stat pe jos o oră până când a venit un medic care nu a dus-o la spital. S-a făcut că o ajută”, a mai povestit clujeanul.

Cei de la Lufthansa acceptă reprogramarea cursei, dar doar în funcție de numărul locurilor libere.

Drame în Mexic. Consulul român inexistent

Dan a mai declarat pentru EvZ că a luat legătura cu Ambasada României, cu domnul consul Radu, ca în filmele de spionaj. Drame în Mexic.

„Vă spun sincer parcă eram într-un coșmar continuu. Când ne-au luat pașapoartele, ne-au cerut să scoatem telefoanele la vedere și ni le-au confiscat. Ne-au luat și tabletele. Soția mea avea un telefon cu cartelă, fără minute, pe care nu l-am predat. Era de rezervă. Am sunat la 911, numărul mexican de urgență, și le-am cerut să ne facă legătura la Ambasada Românie, că suntem în pericol. Așa am vorbit de câteva ori cu domnul consul Radu, care nici nu s-a sinchisit să vină la noi, deși era șa 300 de kilometri distanță. De sunat nu ne-a sunat înapoi. Apoi nu am putut vorbi pentru că cei de la numărul de urgență 911 au refuzat să ne mai facă legătura”, a mai spus Dan.

Toți românii care au ajuns în Mexic au zburat cu un avion al companiei Lufthansa. Românii au fost blocați la intrare iar toți ceilalți pasageri au fost lăsați să intre.

”Ne-au spus că românii sunt infractori. Ne-au pomenit ceva de clanul Sadoveanu și de oameni împușcați. Eu am cerut doar să ne verifice pe fiecare în parte și să vadă dacă suntem sau nu infractori. Noi am mers în concediu, nu să furăm sau să ucidem”, a mai spus Dan.

Au primit și mâncare după 12 ore

La doi noaptea un polițist mexican le-a adus câteva sticle de apă.

”De mâncare am primit un sandwich, sleios de ți se lipea de degete, și a doua zi o salată iute, de trebuia să o mănânci cu zahăr. A fost mizerabil totul”, a mai spus Dan.

Ce spune Ministerul de Externe

Cei de la Ministerul de Externe din România au emis o avertizare pe data de 27 ianuarie 2021.

”Pe Aeroportul Internațional din Cancun, autoritățile de imigrări au instituit controale mult mai stricte deoarece zona turistică Riviera Maya (Cancun, Playa del Carmen, Tulum, Cozumel, Isla Mujeres, etc.) a reintrat în codul portocaliu al semaforului epidemiologic, iar capacitatea hotelurilor, restaurantelor și obiectivelor turistice a fost redusă la 50% în timp ce plajele, centrele comerciale și magazinele pot funcționa doar la 30% din capacitate”, se arată în avertizare.