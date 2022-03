O vedetă PRO TV şi-a şocat fanii! Secretul pe care l-a ţinut bine ascuns până acum. Cea mai mare dorinţă a sa: “Să mor înaintea celor dragi mie!”

Pavel Bartoș a rămas impresionat de prestația lui Smiley și a povestit o serie de secrete din viața sa. După filmul amicului său, actorul a recunoscut că are o dorință neașteptată, dar și câteva temeri la care nimeni nu s-a gândit.

“De obicei nu am dintr-astea, pentru că eu am o zicală: «Dacă nu ți le propui, nu le ai!» Cum să zic eu, doar atât am o chestie, îmi doresc să mor înaintea celor dragi mie!”, a spus actorul.

Prezentatorul a recunoscut că are emoții de fiecare dată când urcă pe scenă, dar asta îi dă putere.

“Am emoții, dar emoțiile fac bine, chiar îmi zicea cineva: «Și tu, după atâți ani, ai emoții?» Da, am emoții, e normal să am emoții, asta dovedește că nu sunt robot și te raportezi în fiecare seară la spectacolul ăla, la oamenii ăia și asta te face mai bun sau mai prost!”, a declarat artistul.

“Comedia se zice că e mai greu de jucat, dar drama cere alte lucruri, alte dedesubturi, trebuie să te cauți un pic pe tine, e greu de jucat oricum, dar e bine când îți iese bine! Dacă ar fi ușor de jucat, ar juca toată lumea, așa joacă cei care, pe lângă har, au și noroc!”, a mai completat Pavel Bartoș.

Smiley, personajul principal în noul film românesc

Smiley este principalul personaj din lungmetrajul „Odată pentru totdeauna”, o comedie cu accente dramatice, care a apărut în cinematografe pe 25 februarie.

„Este ceva total inedit pentru mine. A fost o provocare pentru care am avut multe dubii şi nu ştiam dacă să o accept. Eu nu mă simţeam pregătit pentru că nu aveam niciun training. Mi-am zis să mă las pe mâinile regizorului, că mă va ghida, ştiam că Iură are un talent să explice şi să-ţi inducă stările personajului.”, povesteşte Smiley.

„Odată pentru totdeauna” este regizat de Iura Luncaşu, iar povestea filmului este inspirată de momente din viaţa regizorului, după cum mărturiseşte: „Povestea filmului redă fragmente din viaţa mea, astfel că mi-a fost uşor să creez scenele din film, până la cel mai mic detaliu. Privind din exterior povestea astăzi, în interpretarea lui Smiley, am retrăit acele momente fără stări de tristeţe sau angoasă, ci împăcat cu emoţia şi verosimilul situaţiilor”, potrivit Cancan.