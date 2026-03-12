O sondă NASA a reintrat neașteptat în atmosferă. Resturile ar putea lovi Pământul, dar sunt destul de mici

Sonda Van Allen Probe A a reintrat în atmosfera Pământului mult mai devreme decât era estimat. NASA afirmă că riscul ca resturile să rănească o persoană este foarte scăzut, iar misiunea a adus descoperiri importante despre centurile de radiații ale Terrei.

O sondă spațială de dimensiuni mari a pătruns în atmosfera Pământului miercuri dimineață, cu ani mai devreme decât era prevăzut. Majoritatea vehiculului spațial urma să se dezintegreze complet într-un nor de flăcări, însă anumite componente ar fi putut supraviețui procesului, a precizat agenția spațială.

Conform unui comunicat oficial, șansele ca un fragment să rănească o persoană erau estimate la aproximativ 1 la 4.200. “Am avut lucruri care au reintrat cu o șansă de 1 la 1.000 și nu s-a întâmplat nimic; dacă avem câteva cu șanse de 1 la 4.000 sau 5.000, nu e o zi teribilă pentru omenire”, a declarat Dr. Darren McKnight, cercetător senior la compania de monitorizare spațială LeoLabs.

Pentru comparație, șansa ca un fragment să lovească un om în timpul reintrării stației spațiale chineze din 2018 era de mai puțin de 1 la trilion, iar nicio persoană nu a fost rănită.

Sonda Van Allen Probe A, cântărind 1.323 de livre (600 kilograme), a fost lansată în 2012 împreună cu vehiculul său geamăn pentru a studia centurile de radiații Van Allen, două benzi cosmice de particule energice capturate de câmpul magnetic al Pământului, situate la altitudini între aproximativ 400 și 93.300 mile (640 și 58.000 kilometri).

Sonda a reintrat în atmosferă la ora 6:37 ET, deasupra Pacificului ecuatorial, sud de Mexic și vest de Ecuador, conform lui Jonathan McDowell, astrofizician care citează datele US Space Force, și informațiilor NASA. Momentan nu se știe dacă vreun fragment a supraviețuit reintrării, iar la scurt timp după eveniment nu au fost raportate întâlniri cu martori sau accidente.

NASA a explicat că centurile de radiații “protejează Pământul de radiațiile cosmice, furtunile solare și fluxul constant de vânt solar, care sunt dăunătoare oamenilor și pot deteriora tehnologia. Înțelegerea lor este importantă”. Pe durata misiunii, sonda și vehiculul său geamăn au adus descoperiri semnificative, inclusiv primele date care arătau existența unui al treilea centură temporară, formată în perioade de activitate solară intensă.

Inițial, NASA estimase că sondă va reintra în atmosferă abia în 2034. “Aceste calcule au fost făcute înainte de ciclul solar actual, care s-a dovedit mult mai activ decât era prevăzut. În 2024, oamenii de știință au confirmat că Soarele a atins maximul solar, declanșând evenimente puternice de vreme spațială”, a precizat agenția. Condițiile au crescut refracția atmosferică asupra vehiculului, accelerând reintrarea.

Vehiculul geamăn, Van Allen Probe B, este de asemenea prognozat să reintră înainte de 2030. Politicile NASA cer ca toate vehiculele lansate de Statele Unite să fie eliminate sau reintrate în siguranță în termen de 25 de ani de la finalul misiunii, fie prin ardere în atmosferă, fie prin poziționare într-un orbit cimitir.

În cazul Van Allen Probes, sondarea centurilor de radiații a fost prioritară față de economisirea combustibilului pentru o eventuală plasare în orbită cimitir. “Lăsarea unei sonde într-un astfel de orbit nu elimină complet riscurile coliziunilor, iar orice impact poate crea resturi care afectează sateliții activi”, a explicat McKnight.

Experții subliniază că problema deșeurilor spațiale a crescut odată cu scăderea costurilor zborurilor spațiale. “Există o conștientizare tot mai mare a nevoii de a reduce ceea ce supraviețuiește până la sol”, a spus Marlon Sorge, expert în deșeuri spațiale la The Aerospace Corporation.