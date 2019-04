O rusoaică pictează sub apă, chiar și la 30 de metri adâncime

Și-a găsit inspirație în lumea subacvatică și tot acolo și creează. Adică sub apă, uneori chiar și la 30 de metri adâncime. Evident, Olga folosește culori speciale.





Îndrăgostită de pictură, dar fiind şi o mare amatoare de scufundări, Olga Belka a reuşit să combine cele două pasiuni. În lumea subacvatică, ea găseşte doza necesară de inspiraţie şi tot acolo îşi etalează talentul pe pânză, folosind culori speciale. Rusoaica spune că “sub apă, respiri cu ajutorul echipamentului de scuba diving. Respiri foarte lent. Este ca şi o meditaţie. Când pictez, simt că meditez, iar dacă modelul pe care îl pictez meu este şi ea experimentată, poate să mediteze şi ea sub apă.” Olga este totuşi conştientă de provocările pe care le poate întâmpina sub apă: “Dacă mă aflu la o adâncime de un metru şi jumătate este de două ori mai greu pentru că valurile mă mişcă în stânga şi în dreapta şi îmi este foarte greu să stau neclintită cu toate pensulele şi pânzele pe care pictez. Aşa că, de multe ori îmi este mai simplu să pictez la adâncimi mai mari. Câteodată pictez chiar şi la 30 de metri.” Pentru un astfel de tablou, rusoaica stă sub apă între două şi patru ore. Picturile sale neconvenţionale sunt expuse în această perioadă într-o galerie de artă din Taipei, alături de alte opere inedite.

