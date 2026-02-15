O româncă, printre lunetiștii care vânau civili în Sarajevo, la începutul anilor 1990 

De ani de zile circulă informații despre așa-numitul „safari uman de la Sarajevo”, care ar fi atras străini bogați pe dealurile din jurul capitalei Bosniei, la începutul anilor 1990, în perioada în care orașul era asediat de forțele sârbe în războiul din Bosnia. Printre cei care ar fi participat s-ar fi aflat și români, inclusiv o femeie, potrivit fostului șef al poliției din Sarajevo, citat de The Times.

La sfârşitul unei zile în care ar fi împușcat femei și copii cu puști cu lunetă, „turiștii” din timpul războiului din Sarajevo ar fi petrecut până dimineața, mâncând friptură de porc și consumând coniac. „Mergeau la cafenea între 18:00 şi 19:00 şi rămâneau până la 5:00 dimineaţa, cântând şi râzând”, a povestit Aleksandar Licanin, care susține că a fost martor la astfel de petreceri.

În schimbul unor sume care ar fi ajuns până la 88.000 de lire sterline, „turiștii” ar fi primit acces la pozițiile lunetiștilor sârbi bosniaci pentru a trage asupra locuitorilor din oraș, plătind mai mult pentru a ucide copii sau femei însărcinate. Victimele lor s-ar număra printre cele peste 11.500 de persoane care și-au pierdut viața în cei patru ani de asediu, potrivit The Times.

Străinii care plăteau pentru a ucide civili erau în principal bărbați bogați, însă printre ei se aflau și femei, susține Licanin, în vârstă de 63 de ani, care la acea vreme era voluntar într-o unitate de tancuri a sârbilor bosniaci. Potrivit acestuia, printre participanți s-au numărat britanici, italieni și germani.

Licanin a acceptat să se întâlnească în Bosnia cu jurnaliștii The Times pentru a povesti ce își amintește despre presupuşii trăgători, în timp ce magistrații din Italia verifică informațiile potrivit cărora printre aceștia s-ar fi aflat și cetățeni italieni.

Potrivit lui Licanin, implicarea sa în război a început în 1993, când comunitatea sârbă bosniacă din Sarajevo s-a separat de bosniacii musulmani, pe fondul tensiunilor etnice și religioase din Iugoslavia aflată în destrămare. Reținut inițial de bosniaci, el a ajuns ulterior în cartierul Grbavica, controlat de sârbi, unde s-a alăturat unei unități de tancuri a forțelor sârbe bosniace, implicată în asediul zonelor bosniace, sub comanda fostului ofițer iugoslav Slobodan Todorovic.

Unitatea lui Licanin era poziționată în cimitirul evreiesc al orașului, de unde avea vizibilitate asupra Sarajevoului, și împărțea zona cu Detașamentul Cetnik Novosarajevo, o miliție sârbă de aproximativ 200 de oameni condusă de fostul poștaș Slavko Aleksic. Licanin a afirmat că unitatea sa primea coordonatele țintelor de la comandanți, în timp ce lunetiștii lui Aleksic își alegeau singuri victimele.

„Aleksic avea o zonă restricţionată în cimitir, la 200 de metri de noi, pe care o puteam vedea.Trageau în femei, copii şi bătrâni. Erau scăpaţi de sub control, iar Aleksic era evident un psihopat, se vedea în ochii lui”, a spus acesta.

Licanin afirmă că în 1993 sau 1994 a văzut pentru prima dată străini bine îmbrăcați care au luat poziții alături de lunetiștii lui Aleksic. „Purtau jachete de piele scumpe şi mi s-a spus că erau italieni, germani şi britanici”, a spus el. „Erau ajutaţi să găsească ţinte, iar tragerile din cimitir erau precise – aveai totul”, a povestit acesta.

Străinii, cazați într-un complex situat lângă cimitir, plăteau între 500 și 1.000 de mărci germane pentru a ocupa poziții de lunetist în clădiri înalte.

„După vânătoare, o cafenea era eliberată pentru a face loc pentru ei, iar jeepul lui Aleksic, care avea un craniu montat pe capotă, sosea. Noi plecam: nu voiam să avem contact cu ei. Mâncau mult, se ospătau cu carne – porc şi miel la proţap. Sărbătoreau uciderea oamenilor. Nu-mi pot imagina cum poţi trăi după ce ai ucis un copil”, a spus Licanin.

El a declarat că nu l-a surprins prezența unor femei care plăteau pentru a ucide, explicând că și sârbii aveau femei lunetist. Afirmația sa, potrivit căreia printre „turiștii” lunetiști s-au aflat și femei, a fost confirmată de Zlatko Miletic, șeful poliției din Sarajevo la acea vreme.

„Îmi amintesc de o femeie din România care trebuie să fi ucis mai mult de zece persoane. Acei lunetişti străini erau adânc îngropaţi în tranşee de beton şi era dificil să-i neutralizăm. Au ucis zeci de copii şi femei”, a povestit acesta, pentru canalul de ştiri N1.

Licanin susține că unul dintre sârbii care îi sprijineau pe lunetiștii străini era Aleksandar Vucic, actualul președinte al Serbiei, care la acea vreme era un tânăr membru al Partidului Radical Sârb. „El stătea la cafenea şi traducea pentru străini”, a povestit acesta. Președintele Serbiei a respins acuzațiile. Vucic a afirmat că nu a colaborat cu Aleksic în acea perioadă și că s-a aflat la Sarajevo doar în calitate de jurnalist.

Licanin a decis să vorbească la îndemnul jurnalistului croat de investigație Domagoj Margetic, care a susținut în noiembrie că Vucic ar fi fost implicat în „safariul uman”. O purtătoare de cuvânt a liderului sârb a declarat că jurnalistul răspândește „dezinformare rău intenţionată, menită să erodeze credibilitatea instituţională a Republicii Serbia şi a preşedintelui său”.

Aleksic a murit în decembrie, însă înainte a negat că Vucic ar fi făcut parte din miliția sa și a respins afirmațiile privind prezența lunetiștilor străini. Ulterior, Margetic a susținut că serviciile secrete sârbe l-ar fi putut ucide pentru a-l împiedica să își schimbe declarațiile. Teoria a fost preluată și de avocatul sârb Cedomir Stojkovic, pe care un tribunal din Serbia l-a acuzat de „incitare la schimbarea violentă a ordinii constituţionale”, i-a interzis să posteze pe rețelele sociale și l-a plasat în arest la domiciliu.

La Zagreb, Margetic a declarat pentru The Times că, înainte de a muri, Aleksic i-a lăsat arhiva unui fost coleg din miliție, care i-a predat-o ulterior. Jurnalistul a prezentat documente dactilografiate, ce par să poarte semnătura lui Aleksic, prin care Vucic ar fi primit permisiunea de a însoți străini în Bosnia la începutul anilor 1990.

Margetic a afirmat, de asemenea, că auzise zvonuri despre „turiști” încă de la sfârşitul anilor 1990. „Asociaţii lui Aleksic mi-au spus că puteai plăti pentru a zbura cu elicopterul la Sarajevo sau pentru a călători acolo cu camionul din Belgrad, sau cu un autobuz cu voluntari sârbi care pleca din Belgrad joi seara şi se întorcea duminică. Preţul biletului dus-întors era de 2.000 de mărci germane”, a spus jurnalistul croat.

Margetic a declarat că persoane din miliție i-au spus că trăgătorii proveneau din Rusia, România, Grecia, Italia, Spania, Franța, Germania, Statele Unite, Canada și Marea Britanie. „Mi s-a spus că plăteau mai mult pentru a împuşca copii şi femei însărcinate”, a mai adăugat acesta.