Condamnări pentru instruiri în Bosnia în scopul provocării dezordinilor în Republica Moldova. Trei persoane au primit până la cinci ani de închisoare. Video

Republica Moldova. Un bărbat și două femei au fost condamnați la pedepse cuprinse între patru și cinci ani de închisoare, fiind găsiți vinovați de participare la instruiri organizate în Bosnia și Herțegovina, unde ar fi fost pregătiți pentru provocarea dezordinilor în masă în Republica Moldova, în contextul alegerilor prezidențiale și al referendumului privind aderarea la Uniunea Europeană, desfășurate în 2024.

Dosarul penal a fost expediat în instanță de procurorii Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) în luna aprilie 2025.

Potrivit procurorilor, inculpații au participat la sesiuni de instruire în cadrul cărora au fost pregătite scenarii de organizare a dezordinilor în masă, având drept fundal contextul social-politic tensionat din Republica Moldova după scrutinul prezidențial și referendumul privind integrarea europeană.

Oamenii legii susțin că instruirile au inclus activități practice și teoretice privind organizarea și coordonarea acțiunilor de destabilizare, inclusiv utilizarea tehnologiilor moderne.

Cei trei au fost reținuți imediat după revenirea în Republica Moldova, chiar la punctele de trecere a frontierei. În urma perchezițiilor efectuate asupra acestora, oamenii legii au descoperit în bagaje mai multe echipamente suspecte.

Printre obiectele ridicate se numără mini-drone dotate cu camere video și mecanisme de aruncare a recipientelor cu substanță inflamabilă, componente pentru drone, ochelari VR utilizați pentru pilotaj, precum și echipamente de control radio.

Procurorii au stabilit că atât bărbatul condamnat la cinci ani de închisoare, cât și cele două femei condamnate la câte patru ani au participat la instruiri privind pilotarea dronelor.

În cazul uneia dintre femei, PCCOCS a reținut și rolul de co-organizator, aceasta fiind acuzată că ar fi convins trei bărbați să participe la instruiri. Potrivit anchetatorilor, doi dintre aceștia sunt sportivi, iar al treilea a executat anterior o pedeapsă cu închisoarea pentru mai multe infracțiuni, inclusiv pentru omor.

După pronunțarea sentinței, cei trei condamnați au fost dați în urmărire. Conform legislației, bărbatul originar din Ungheni, care în perioada 2024–2025 a fost plasat în arest preventiv la solicitarea procurorilor, a fost eliberat după expirarea termenului maxim de 12 luni de detenție preventivă. În prezent, acesta se ascunde de autorități.

Anterior, procurorii au solicitat aplicarea măsurii arestului preventiv și pentru cele două femei. Totuși, judecătorul de instrucție a dispus aplicarea controlului judiciar pentru învinuita născută în Federația Rusă și domiciliată în raionul Strășeni, iar pentru cealaltă inculpată – arest la domiciliu, în Tiraspol.

Instanța de judecată a dispus confiscarea tuturor obiectelor și dispozitivelor considerate destinate pregătirii dezordinilor în masă.

Printre acestea se numără mini-drone cu camere video, pachete cu elice, ochelari VR, sisteme pentru aruncarea corpurilor de grenade, echipamente de control radio, telefoane mobile, dispozitive digitale, precum și bancnote în valută națională din Bosnia și Serbia.

Procurorii PCCOCS anunță că urmărirea penală continuă și în privința altor persoane suspectate că ar face parte din grupul criminal organizat implicat în aceste activități.

Autoritățile investighează în continuare conexiunile și posibilele ramificații ale rețelei, inclusiv eventuale legături externe și persoane care ar fi contribuit la organizarea și finanțarea instruirilor.