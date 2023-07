O rețetă irezistibilă de gogoși cu brânză dulce de vaci. Sunt extrem de aromate și ușor de preparat

Aluatul pufoș și ușor dulce se îmbină perfect cu textura cremoasă și dulceața brânzicii, oferind o explozie de arome.

Ingrediente

250 g de făină

10 g de drojdie proaspătă

50 g de zahăr

un ou

100 ml de lapte călduț

50 g de unt topit

100 g de brânză dulce de vaci

ulei pentru prăjit

zahăr pudră.

Mod de preparare

Într-un bol mare, combină făina, drojdia și zahărul. Creează o adâncitură în mijlocul amestecului și adaugă oul bătut, laptele călduț și untul topit. Bate bine ingredientele până când obții un aluat omogen. Poți folosi o lingură de lemn sau mâinile curate pentru a amesteca.

Acoperă bolul cu un prosop curat și lasă aluatul să crească într-un loc călduț timp de aproximativ o oră, până când volumul acestuia se dublează. După ce aluatul a crescut, încinge uleiul într-o tigaie adâncă la foc mediu.

Ia o bucățică mică de aluat și întinde-o pe o suprafață presărată cu făină, până obții un cerc subțire de aproximativ opt centimetri în diametru. Adaugă o lingură de brânză dulce de vaci în centrul cercului de aluat. Închide cercul și sigilează bine marginile, formând astfel o gogoașă mică.

Repetă aceeași procedură cu restul aluatului și a brânzicii dulci de vaci.

Într-o tigaie adâncă, prăjește gogoșile în uleiul încins până devin aurii pe ambele părți, aproximativ 2-3 minute pe fiecare parte. Scoate gogoșile prăjite și așază-le pe un prosop de hârtie pentru a absorbi excesul de ulei. Le poți servi presărate generos cu zahăr pudră.

Ce beneficii are brânza de vaci pentru organism

Datorită conținutului său bogat în calciu și proteine, brânza de vaci este excelentă pentru dezvoltarea unor oase și mușchi puternici. În plus, brânza conține proteine de zer, același tip de proteină folosit în multe suplimente sub formă de pudră pentru creșterea masei musculare. Astfel, brânza reprezintă o sursă abundentă de proteine esențiale pentru construirea și întreținerea mușchilor.

În special, brânzeturile cu conținut scăzut de grăsimi și sodiu, consumate în cantități moderate în cadrul unei diete sănătoase, pot contribui la scăderea tensiunii arteriale. Încercați opțiuni precum brânza de vaci proaspătă sau brânza ricotta, care sunt mai sărace în grăsimi și sodiu.

Produsele alimentare fermentate, cum ar fi brânza și iaurtul, sunt bogate în bacterii probiotice. Cercetările au arătat că aceste bacterii sănătoase pot avea un impact pozitiv asupra nivelului de colesterol din organism.

Consumul regulat al alimentelor fermentate poate contribui la menținerea unor niveluri de colesterol sănătoase și la susținerea sănătății intestinale. Brânza de vaci este una dintre aceste alimente și oferă numeroase beneficii organismului.