O regizoare de origine română, premiată la Oscar. Cine este Natalie Musteață

Regizoarea de origine română Natalie Musteață a obținut premiul Oscar la categoria cel mai bun scurtmetraj live-action cu filmul „Two People Exchanging Saliva”. Producția, realizată împreună cu artistul vizual Alexandre Singh, imaginează o societate în care gesturile de afecțiune sunt interzise, iar violența ajunge să fie acceptată ca normă socială. Filmul s-a numărat printre cele mai comentate scurtmetraje din ultimul an în circuitul festivalurilor internaționale.

Natalie Musteață spune că originile sale românești au influențat felul în care și-a construit identitatea și drumul profesional. „Am crescut într-o familie românească de artiști și disidenți care a venit în SUA via Franța”, povestește regizoarea într-un interviu pentru publicația Like5 , evocând copilăria petrecută într-un mediu multicultural în care în casă se vorbeau româna și franceza, în timp ce părinții învățau limba engleză.

Crescută la New York, experiența ei a fost aceea a unui copil de imigranți într-un oraș care oferă numeroase oportunități celor dispuși să își urmeze ambițiile. Deși a avut contact încă din copilărie cu scena artistică, jucând într-o companie de teatru off-Broadway, nu s-a gândit inițial că va lucra în industria divertismentului. A ales mai întâi cariera academică și a obținut un doctorat în istoria artei și a filmului, însă interesul pentru cinema a rămas constant, fiind, după cum spune chiar ea, o dorință care „a fost mereu acolo”.

Înainte de a se dedica filmului, Natalie Musteață a lucrat în mediul universitar și muzeal, activând ca cercetător și curator de expoziții de artă contemporană. Activitatea sa s-a concentrat asupra relației dintre artă, limbaj și societate, teme care apar și în proiectele cinematografice pe care le realizează.

În ultimii ani, ea a început să colaboreze în mod constant cu artistul vizual Alexandre Singh, alături de care dezvoltă proiecte aflate la granița dintre film, artă contemporană și comentariu social. Parcursul profesional al regizoarei este unul neobișnuit: cu un doctorat în istoria artei, un portofoliu consistent de expoziții curatoriate în Statele Unite și un master în cinema, Natalie Musteață a ajuns în cursa pentru Oscar la categoria scurtmetraj live-action cu debutul său regizoral, „Two People Exchanging Saliva”, realizat împreună cu Alexandre Singh.

Filmul a avut un traseu remarcabil în festivaluri. A fost premiat la Clermont-Ferrand, AFI Fest și San Francisco International Film Festival, a fost prezentat în peste 70 de festivaluri din întreaga lume și a fost nominalizat la Premiile César. Proiectul a pornit de la un concurs lansat de Galeriile Lafayette și îi are în distribuție pe Zar Amir Ebrahimi („Holy Spider”), Luàna Bajrami („A Private Life”, „Portrait of a Lady on Fire”) și Vicky Krieps („Father Mother Sister Brother”), iar printre producătoarele executive se numără Isabelle Huppert și Julianne Moore.

Colaborarea dintre Natalie Musteață și Alexandre Singh a început în urmă cu aproximativ opt ani, când cei doi au decis să își schimbe direcția profesională și să exploreze cinemaul. Primul scurtmetraj regizat de Singh, „The Appointment”, a fost proiectat în peste 40 de festivaluri internaționale.

Deși contactele sale directe cu industria de film din România sunt încă limitate, regizoarea afirmă că urmărește de mult timp creațiile cineaștilor români. Printre regizorii pe care îi admiră se numără Cristian Mungiu, despre care spune că a văzut recent filmul ei și a apreciat rezultatul. În urma discuțiilor dintre ei, Natalie Musteață a primit invitația de a prezenta producția la Festivalul American de Film Independent de la București, programat în această vară.

În același timp, familia sa are o veche relație de prietenie cu artistul vizual Dan Perjovschi, pe care îl consideră o sursă de inspirație pentru modul în care analizează societatea prin artă. Privind din exterior, regizoarea vede industria românească de film ca fiind „plină de viață și vibrantă”, cu o identitate artistică puternică formată în ultimele două decenii.

Natalie Musteață a mai spus în interviul oferit publicației citate anterior că a urmărit cu interes producțiile asociate Noului Val Românesc și că unele dintre acestea au devenit repere pentru ea. Printre filmele preferate se numără „4 luni, 3 săptămâni și 2 zile”, regizat de Cristian Mungiu, „Poziția copilului” de Călin Peter Netzer, documentarul „Colectiv” și „California Dreamin’” al lui Cristian Nemescu. Regizoarea ia în calcul și posibilitatea de a realiza în viitor un film în România, întrucât unele dintre scenariile la care lucrează ar putea fi plasate în acest spațiu cultural.

Filmul „Two People Exchanging Saliva” propune o societate imaginară în care gesturile de afecțiune sunt considerate periculoase. În universul construit de regizoare, un sărut este pedepsit cu moartea, iar oamenii ajung să plătească bunuri și servicii prin acte de violență, precum palmele peste față, transformate într-o formă de monedă de schimb.

Povestea urmărește întâlnirea dintre două femei într-un mall: o clientă bogată și o tânără vânzătoare. Între ele apare o atracție discretă, însă într-o societate în care tandrețea este interzisă, orice apropiere devine un gest riscant. Filmul explorează teme precum controlul social, frica și presiunea normelor colective, folosind un amestec de satiră, ironie și imagini poetice pentru a construi o reflecție asupra limitelor impuse de societate.