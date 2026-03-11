Câștigul la o promoție de aproape 100 de ani, revendicat pentru prima dată în istorie. Ce au primit câștigătorii

O promoție afișată pe peretele unui restaurant din Alabama, de aproape un secol, a fost revendicată pentru prima dată în istorie. Jimmy Rush, în vârstă de 80 de ani, a mers la restaurant împreună cu tatăl său, Jim, de 99 de ani, și a primit o porție de stridii gratuite. Până acum, nimeni nu mai reușise să profite de această ofertă specială. Restaurantul oferă, din anii 1930, stridii gratuite oricărui bărbat care împlinește 80 de ani și vine însoțit de tatăl său, potrivit NYPost.

Jimmy a văzut anunțul pentru prima dată în 1972 și, de atunci, a început să meargă acolo în fiecare an cu tatăl său, înainte de parada de Mardi Gras.

„Nu m-am gândit niciodată la alte aniversări, în afară de cea de-a 80-a. Aceea era cea pe care o așteptam cu nerăbdare”, a afirmat Jimmy.

Ziua de naștere a lui Jimmy s-a transformat într-un eveniment fastuos. Aproximativ 60 de membri ai familiei și prieteni s-au adunat la restaurant pentru a sărbători.

Fratelui Carl i-a revenit onoarea de a confirma că nimeni nu mai revendicase promoția până atunci.

„L-am întrebat pe barman dacă a mai făcut-o cineva. Nimeni nu o făcuse. Așa că am spus: «Vom fi noi primii»”, a mărturisit Jimmy.

Tatăl său, Jim Rush, veteran al celui de-Al Doilea Război Mondial și al Războiului din Coreea, se bucură de o viață liniștită la 99 de ani și nu ia medicamente. Întrebat care este secretul longevității, a răspund că Dumnezeu a avut grijă de el.

„Am trăit fiecare zi așa cum se cuvine. Am fost foarte norocos și Dumnezeu a avut grijă de mine”, a afirmat acesta.

Familia plănuiește să repete experiența. Carl Rush va împlini 80 de ani în octombrie 2028, când tatăl lor va avea 102 ani.

„Tatăl meu spune că va fi acolo. Pentru mine este suficient”, a spus Carl.