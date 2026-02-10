O petrecere Epstein, oprită de autoritățile din Cairo. Organizatorul a fost reținut

Autoritățile egiptene au intervenit marți pentru a opri o petrecere inspirată de Jeffrey Epstein, programată într-un club de noapte din Cairo. Ministerul egiptean de Interne a anunțat că evenimentul a fost interzis, iar persoana responsabilă de organizare a fost reținută pentru încălcarea reglementărilor, potrivit AFP.

Petrecerea, intitulată „A Day on Epstein Island”, era planificată pentru seara de marți, iar intrarea femeilor urma să fie gratuită. Aceasta a provocat indignare pe rețelele de socializare, după ce un videoclip în care o femeie critica evenimentul a devenit viral.

Ministerul a anunțat că evenimentul nu a fost autorizat și că au fost luate măsuri pentru a împiedica desfășurarea acestuia, fiind declanșate proceduri judiciare împotriva organizatorului.

În comunicat, autoritățile au publicat și o fotografie cu organizatorul arestat, cu fața cenzurată, alături de fluturașul prin care era promovată petrecerea.

Reprezentanții clubului de noapte au declarat că nu au legătură cu evenimentul, iar unul dintre DJ-ii anunțați în fluturaș a dezmințit orice implicare. Scandalul survine în contextul publicării, la finalul lunii ianuarie, a unui nou lot de documente din dosarul Epstein, ceea ce a readus în atenție cazurile legate de infractorul american.

Departamentul de Justiție al Statelor Unite a publicat, la sfârșitul lunii ianuarie 2026, un volum uriaș de documente legate de anchetele privind Jeffrey Epstein.

Este vorba despre peste trei milioane de pagini de evidențe, plus aproximativ 2 000 de videoclipuri și 180 000 de imagini ridicate în timpul investigațiilor care au vizat rețeaua sa de exploatare sexuală. Aceste fișiere fac parte dintr-un efort mai larg de transparență cerut de o lege adoptată de Congresul american, Epstein Files Transparency Act.

Documentele includ corespondență internă a anchetatorilor, e‑mailuri private, rapoarte FBI, manifestări financiare, înregistrări de zboruri și vizite la insula sa privată și alte materiale colectate în investigațiile din Florida și New York. Identitatea majorității persoanelor din imagini și videoclipuri a fost ascunsă pentru protejarea victimelor, dar apar și materiale în care este vizibilă Ghislaine Maxwell, complicea lui Epstein, care execută o pedeapsă de 20 de ani pentru trafic sexual.