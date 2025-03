Social O nouă țeapă în București. Formula de lapte pentru bebeluși, mobilul înșelăciunii







O influenceriță a făcut publică o nouă metodă prin care oamenii ar fi înșelați în București. Este vorba despre o țeapă legat de laptele praf pentru bebeluși.

Țeapă cu lapte praf

Ramona Dumitrescu este cea care a povestit pățania legată de presupusa țeapă. ”Mergeam pe stradă și de la metrou a ieșit o doamnă foarte disperată, alerga către mine și mă tot întreba << mă auzi, mă auzi >>. Am dat căștile jos și am întrebat ce s-a întâmplat. Mi-a zis că nu vrea bani, nu vrea țigări, nu este fumătoare, dar că are nevoie de ajutorul meu.

Am întrebat-o cu ce și mi-a răspuns că are nevoie de lapte praf pentru bebeluși pentru că are doi copii, a fost maltratată de concubin și acum este pe stradă și vrea doar bani pentru copii. (…) Și i-am zis ok, hai că mergem să cumpărăm laptele praf. (…) Am uitat să menționez că toată treaba s-a întâmplat la metrou la Victoriei.

Între timp doamna mi-a zis că farmacia e cam departe dacă e să trecem strada, că e o alta acolo. Mi a spus că ea e obosită și mi-a zis că mă așteaptă la gura de metrou. (…) Apoi mi-a zis că vrea două formule, i-am spus că nu știu dacă am bani pentru două, dar văd. Și mi-a zis: sigur te întorci? Și eu i-am zis că da. Chiar m-a impresionat povestea ei și mă gândeam că ferească Dumnezeu să treacă cineva vreodată prin asta. Pe drum am început să mă gândesc: mă, dar dacă își bate joc de mine și mă păcălește? Și m-am gândit că dacă e așa să fie păcatul ei, eu sunt liniștită.

Și m-am dus la farmacie și-am spus doamnei că am nevoie de această formula. Și doamna respectivă m-a întrebat: de ce ai tu nevoie de asta? Pentru cine este asta? Este pentru tine? Și zic nu! A, deci este pentru doamna brunetă care te-a abordat și pe tine la gura de metrou. Pentru că vine în fiecare seară cu câte cineva să îi cumpree două din astea de formulă. Aparent doamna convinge oamenii să cumpere această formulă folosindu-se de poveste, pentru ca ulterior să le vândă și să păstreze banii”, a spus influencerița.