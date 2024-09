Social O nouă setare pe Instagram, pentru părinți. Ce face funcția „teen”







Există șanse mari ca, chiar dacă nu știi exact la ce s-a uitat adolescentul tău pe Instagram în ultimii ani, să fi simțit efectele lui copleșitoare.

Părinții vor avea control asupra activității copiilor lor pe Instagram

Poate că fiica ta s-a întors spre tine în lacrimi spunând: „Sunt atât de urâtă, nu-i așa?”, deoarece imaginile nesfârșite ale perfecțiunii cu „filtre” pe care le vede pe rețelele sociale nu se potrivesc cu ceea ce vede ea în oglindă.

E posibil - așa cum mi s-a întâmplat mie - să nu-ți fi putut ridica copilul adolescent din pat, pentru a stat toată noaptea pe telefonul despre care credeai că se încarcă în siguranță, în bucătărie.

Așadar, când s-a anunțat săptămâna aceasta că Instagram face pași mari pentru a le oferi părinților controlul asupra telefoanelor copiilor lor, aproape că puteai auzi suspinul colectiv de ușurare.

Cu efect imediat, vor fi introduse „conturi pentru adolescenți”, adică pentru copiii sub 18 ani din Marea Britanie, Australia și SUA. Acestea sunt setate automat ca private, reducând riscul abordărilor din partea infractorilor online. Părinții au opțiunea de a vedea cui trimit mesaje copii lor și ce subiectele urmăresc.

În loc să fim nevoiți să-i cicălim pe copii pentru a renunța la rețelele sociale, Instagram va trimite părinților notificări dacă aceștia adolescenții sunt în aplicație de mai mult de o oră. Conturile de Instagram ale tinerilor vor fi oprite automat între orele 22:00 și 7:00.

Rămân însă alte platforme dăunătoare, precum TikTok sau Snapchat

Desigur, Instagram nu este singura platformă pe care tinerii o folosesc atunci când ar trebui să doarmă. Este la fel de probabil să fie pe YouTube, TikTok sau Snapchat.

Dar acestea sunt, în sfârșit, schimbările pe care le așteptăm cu toții pentru a ne menține copiii în siguranță? Mă tem că, deși sunt un pas în direcția corectă, nu suntem încă unde ne-am dori.

În primul rând, mi se pare că prin această funcție tocmai ați fost recrutați ca forță de muncă neplătită de o corporație de miliarde de dolari. Peste noapte, este treaba ta să moderezi utilizarea Instagram de către copilul tău. Este oare o coincidență că această funcție vine în timp ce Meta este din ce în ce mai atacată de autoritățile de reglementare globale și juriști din SUA, Australia și Marea Britanie?

Acum, dacă copilul tău dă peste unconținut deranjant, aceste măsuri ar putea face să pară că e vina ta este că nu ai profitat la maximum de instrumentele de control oferite.

Mi-am verificat propriul Instagram săptămâna aceasta pentru conținut dăunător și, se pare - probabil, cu ajutorul suplimentar al inteligenței artificiale - Instagram a reușit în sfârșit să elimine conținutul pro-anorexie, sinucidere sau autovătămare.

Ce și cât rezolvă noua funcție de pe Instagram

Dar chiar și așa, tinerii impresionabili riscă în continuare să ajungă la conținuturi nesănătoase, pentru că de îndată ce își arată interesul pentru un subiect – fie că este vorba despre diete, videoclipuri cu bătăi în școală sau informații false – este totuși probabil că algoritmul Instagram îi va oferi tot mai mult conținut similar.

De asemenea, trebuie să ne întrebăm de ce Instagram nu a făcut aceste modificări mai devreme. Încă din 2019, informațiile scurse din companie arată că șefii Instagram studiau posibilitatea ca platforma să fie toxică pentru adolescente.

„Înrăutățim problemele legate de imaginea corporală pentru una din trei adolescente”, se poate citi într-o prezentare internă din 2019, publicată de Wall Street Journal, deși Meta insistă acum că acestea au fost scoase din context.

Acum, guvernele și juriștii din întreaga lume spun că Instagram știa ce rău le făcea tinerilor, dar l-a minimizat de dragul profiturilor. Meta, compania-mamă a Instagram și Facebook, este dată în judecată de 41 de state americane.

Tinerii, cea mai bună forță în lupta cu companiile de social media

Totuși, privesc cu speranță în viitor, pentru că cred că tinerii înșiși sunt cea mai bună forță pentru lupta cu companiile de social media.

Acum câteva luni, am întrebat-o pe fiica mea Lily, o studentă în vârstă de 22 de ani, dacă i-ar „pla” câteva dintre postările mele de pe Instagram despre noua mea carte – pentru că, în mod ironic, mi-ar plăcea mai multă implicare. .

Nu, a răspuns ea. Ea făcea o pauză de o lună de la rețelele de socializare și și-a șters aplicația Instagram, deoarece cultura ei de comparație o stresa.

Patruzeci și cinci la sută din generația Z (născuți între 1997 și 2012) lucrează pentru a-și reduce timpul petrecut pe ecran, potrivit cercetărilor din această săptămână. Copiii noștri au fost șobolani de laborator într-un experiment gigant de socializare globală de prea mult timp.

Treaba noastră, ca părinți, este să-i ajutăm să facă o pauză și să observăm singuri cât de mult îi face să se simtă derularea condamnării.

Pe de altă parte, o scriitoare din generația Z, Tanith Carey, dă un verdict diferit...

Este bine că Meta încearcă să le ofere părinților control asupra activității adolescenților lor pe Instagram, dar nu abordează problema centrală a platformei.

Facebook, apoi Instagram și acum TikTok s-ar putea prezenta ca modalități distractive de a intra în legătură cu ceilalți, dar, în practică, pentru că te încurajează să împărtășești o versiune atent îngrijită a vieții tale, au devenit totul despre a te compara și a concura cu alți oameni.

Și multe dintre acestea se petrec pentru că Instagram se concentrează pe imagini, se rezumă la felul în care arăți. Am 26 de ani și primul meu cont de socializare a fost Facebook. M-am înscris când aveam 11 ani și eram în clasa a șaptea. Am devenit rapid obsedată să am o poză de profil „perfectă”.

Acesta a fost un hobby nefericit, deoarece am fost și sunt încă incredibil de nefotogenică. Eu și prietena mea cea mai bună luam aparatul de fotografiat al tatălui ei în parc pentru a încerca să facem fotografia perfectă a fiecăruia dintre noi. Nu am reușit niciodată. Când am comparat fotografiile mele cu ale altor fete, am simțit că nu voi arăta niciodată la fel de drăguță.

Instagram, o lume a comparațiilor din care ieși mereu prost

Zorii Instagram în 2010 și TikTok în 2016 au însemnat că această lume online a comparațieei a devenit brusc mai vastă. Instagram mi-a permis mie, o adolescentă de 15 ani cu aspect obișnuit, să mă compar cu supermodele și femei celebre frumoase.

Și, în timp ce pe Facebook ai o singură poză de profil, pe Instagram este normal să încarci zeci de imagini artistice cu tine.

La mijlocul adolescenței, ne-a plăcut prezentarea de modă Victoria’s Secret, desfășurată pe un podium creat de brandul american de lenjerie intimă, cu modele îmbrăcate sumar, cu trupuri tonifiate. Datorită Instagram, am putut urmări online supermodelele participante. Așa a început un flux nesănătos prin imagini perfecte, care nouă ne făceau rău, prin comparație.

De ce, m-aș întreba, scrollând prin fotografiile lor impecabile, nu arăt așa? De ce sunt atât de scundă, atât de plată? De ce are părul meu o culoare atât de plictisitoare?

E prea puțin!

Noile măsuri ale Instagram le permit părinților să vadă cu cine interacționează copilul lor online, dar nu trebuie să primești mesajele cuiva pentru a simți această inadecvare dureroasă.

Da, aplicația ia măsuri pentru a limita cât de mult văd fetele tinere conținutul care promovează în mod activ tulburările de alimentație sau autovătămarea. Dar și conținutul „normal” poate fi devastator.

Deoarece Instagram și TikTok sunt spații virtuale, știu că trebuie să fie greu pentru părinții care au crescut într-o lume fără rețele sociale să înțeleagă pe deplin cum este utilizarea acestor platforme în adolescență.

Dacă te gândești la ele ca la un loc adevărat, ca un club după școală, în care un adolescent ar putea să meargă și să piardă ore întregi în compania unor străini frumoși și să i se spună cât de incredibilă este viața acestor femei, nu cred că le-ar lăsa să meargă acolo.

Minciunile cu sclipici de pe Instagram

Când am început universitatea, am plâns toată prima săptămână pentru că nu mi-am făcut prieteni imediat. Am stat pe pat, epuizată și demoralizată și am deschis Instagram. Am fost întâmpinată de fotografiile încărcate de prietenii mei de la școală. Părea că petrec cea mai bună perioadă a vieților lor la universitățile la care erau.

Se pozau cu prieteni noi, făceau schimb de glume în comentarii, se distrau nopți întregi. Am simțit că nu îi pot spune niciunuia dintre ei cât de greu îmi este să-mi găsesc prieteni. Am ajuns apoi să mă distrez grozav la universitate și - știu acum, din conversațiile pe care le-am avut ani mai târziu - că mulți dintre prietenii mei din școală au considerat acele săptămâni de început foarte grele. Problema este că nimeni nu împărtășește niciodată acele momente dificile online. Trebuie să păstreze aparențele.

Astăzi, încă folosesc Instagram, dar îmi pun limite interacțiunilor. În mod deliberat, nu urmăresc supermodele precum Kendall Jenner. Mă feresc de pagina de „explorare”, care încearcă să te atragă către un conținut sclipicios, încărcat de persoane care nu te interesează.

Există și conținut valoros pe Instagram – tutoriale de gătit ale unor bucătari de top, fotografii fabuloase și glume amuzante – dar adolescentele care intră pentru prima dată la această lume digitală au nevoie de tot ajutorul pe care li-l putem oferi pentru a naviga în siguranță, potrivit DailyMail.