Instagram lansează funcții noi. Marea surpriză pentru utilizatori







Instagram lansează funcții noi, iar printre cei care se vor bucura de aceștia se numără creatorii de conținut, dar și cei pasionați de fotografie.

Instagram lansează funcții noi. Beneficii pentru creatorii de conținut

Instagram introduce acum opțiunea de a adăuga texte și imagini suplimentare direct peste fotografiile postate, o funcționalitate așteptată de mult timp de creatorii de conținut. Până de curând, utilizatorii erau nevoiți să utilizeze aplicații externe pentru a adăuga texte pe imagini înainte de a le publica pe platformă. Această limitare a fost valabilă doar pentru postările obișnuite, lăsând posibilitatea de a adăuga texte doar în formatul Story.

Noua funcție disponibilă în editorul Instagram permite acum personalizarea postărilor, oferind utilizatorilor posibilitatea de a suprapune texte direct pe imagini, fără a fi nevoie de software de editare foto extern. În plus, utilizatorii pot integra și alte imagini sub formă de stickere, care pot fi plasate în diferite forme, precum dreptunghiuri, cercuri, inimi sau stele, aducând un plus de creativitate și diversitate în postările lor.

Aceste actualizări sunt menite să îmbunătățească experiența utilizatorilor și să faciliteze realizarea unor postări mai atrăgătoare și interactive. În același timp, ele oferă noi oportunități pentru personalizare, permițându-le utilizatorilor să creeze conținut vizual mai dinamic și captivant.

Recent au fost anunțate și alte schimbări ale aplicației

Meta a introdus recent și alte funcții pentru utilizatorii Facebook și Instagram, facilitând astfel creșterea numărului de urmăritori. Aceste actualizări includ opțiunea de a publica simultan și pe Threads, ceea ce permite sincronizarea postărilor între cele două platforme. Acest pas reprezintă o extensie a eforturilor Meta de a integra și mai bine serviciile sale de socializare.

Noua caracteristică de „cross posting” se aliniază cu demersurile Meta de a îmbunătăți experiența utilizatorilor, care au fost inițiate începând cu anul 2022. Utilizatorii care sunt activi pe Facebook și Instagram pot acum să-și optimizeze distribuția conținutului, având posibilitatea să posteze același material pe Threads fără a repeta procesul manual. Această schimbare este destinată să economisească timp și să maximizeze impactul postărilor.

Pentru a beneficia de această opțiune, utilizatorii trebuie să aibă un cont activ pe Instagram, iar postările vor fi distribuite automat și pe Threads. Această integrare sporește conectivitatea între platforme și oferă utilizatorilor o modalitate mai eficientă de a gestiona și distribui conținutul lor digital pe mai multe canale simultan.

Cum pot proceda utilizatorii

În momentul în care publică o postare, utilizatorii Facebook și Instagram vor avea acum posibilitatea să selecționeze opțiunea „distribuie pe Threads”. Această funcționalitate este destinată să sprijine creșterea audienței, facilitând expunerea conținutului pe multiple platforme simultan. Meta își propune astfel să ofere utilizatorilor un instrument mai eficient pentru a atrage și menține urmăritori pe rețelele sociale.

La început, Mark Zuckerberg a conceput Threads ca o alternativă majoră la Twitter, intenționând să creeze un competitor serios pentru platforma X. După lansare, Threads a fost rapid caracterizată ca fiind un potențial „ucigaș al Twitter-ului”, iar analiștii din domeniu au prezis o migrare semnificativă a utilizatorilor către această nouă platformă. Cu aceste noi opțiuni de integrare, Meta își consolidează strategia de atragere și retenție a utilizatorilor.