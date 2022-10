Evoluția războiului din Ucraina, văzută de Francis Fukuyama: „Un colaps mult mai mare al Rusiei va avea loc în zilele următoare”

Într-o postare scurtă pe Twitter, teoreticianul și istoricul Francis Fukuyama a descris în doar o singură propoziție situația armatei ruse în războiul din Ucraina. „Un colaps mult mai mare al Rusiei va avea loc în zilele următoare”.

Observatorii și analiștii politici din toată lumea iau în considerare cuvintele lui Fukuyama. Atunci când Rusia se afla în ofensivă în Ucraina, istoricul a prezis că armata lui Volodimir Zelenski va câștiga războiul. Anunțul a fost făcut pe 14 martie 2022, la nici o lună de la declanșarea agresiunilor Rusiei.

A much bigger Russian collapse will unfold in the coming days.

— Francis Fukuyama (@FukuyamaFrancis) October 3, 2022