Economie O mare fabrică din România, cumpărată de chinezi. Are o istorie de peste un secol







O importantă fabrică din România, Alu Menziken din Satu Mare, a fost achiziționată de un consorțiu chinez. Această uzină, care făcea parte din grupul Montana, a trecut sub controlul consorțiului Mengtai Group. Tranzacția s-a realizat pentru o sumă care nu a fost dezvăluită, detaliile financiare rămânând confidențiale.

Un pas strategic pentru expansiunea grupului în Europa

Alu Menziken, un renumit producător de componente ușoare din aluminiu, inclusiv soluții pentru sisteme de baterii electrice, componente structurale și sisteme de gestionare a accidentelor, a fost achiziționat de Mengtai Germany GmbH, o filială deținută integral de Inner Mongolia Mengtai Group Co., Ltd.

Fabrica sătmăreană, fondată în urmă cu 120 de ani, este un partener important pentru o serie de furnizori cheie și producători de echipamente originale din industriile auto, feroviară, construcții, industrie și pneumatică.

Grupul includea Alu Menziken Group AG din Reinach, Elveția; Alu Menziken Euromotive GmbH din Ranshofen, Austria; Alu Menziken SRL din Satu Mare, România; și Alu Menziken Germany GmbH din Dillingen, Germania.

Montana Aerospace AG și filialele sale operaționale, cunoscute pentru integrarea verticală ridicată, sunt un producător și furnizor de top de componente și ansamble complexe pentru sectoarele aerospațial, e-mobility și energie, desfășurând operațiuni globale de inginerie și producție.

Grupul Montana controla companiile locale Universal Alloy Corporation Europe, Alu Menziken şi Varta Microbattery, cu afaceri cumulate de peste 1,2 miliarde lei.

Mengtai Group, un important grup chinezesc cu capital privat, se axează pe producția și distribuția de energie, agricultură și aluminiu. Achiziția fabricii din Satu Mare de către Mengtai Germany GmbH marchează un pas strategic pentru expansiunea globală a grupului chinezesc. Perfectarea tranzacției este supusă aprobărilor standard din partea autorităților de reglementare, iar prețul de achiziție nu a fost dezvăluit de către părți.

Cine este Alu Menziken

Fabrica Alu Menziken, localizată în Satu Mare dispune de una dintre cele mai avansate linii de extrudare a aluminiului din Europa, care permite fabricarea de profile de aluminiu cu diverse grade de flexibilitate. Fabrica utilizează fierăstraie de precizie și mașini CNC moderne pentru a produce profile și tuburi de aluminiu de înaltă calitate. În plus, compania oferă o varietate de tratamente de suprafață pentru a prelungi durata de viață și a îmbunătăți aspectul și valoarea produselor sale. Folosind tehnologie de vârf pentru sudură și îmbinare, compania realizează ansambluri și componente complexe, consolidându-și astfel poziția pe piața europeană.

„Vechimea pe piață și orientarea către satisfacerea cerințelor cilenților noștri ne-au făcut partenerul ideal atunci când vine vorba de produse extrudate de aluminiu de înaltă precizie. Obiectivul principal al echipei de management este dezvoltarea continuă a companiei și menținerea gradului ridicat de entuziasm și energie al echipei. Oferim angajaților noștri locuri de muncă sigure și promovăm dezvoltarea profesională. Menținem parteneriate pe termen lung cu clienții și furnizorii noștri bazate pe respect reciproc și încredere”, se arată pe site-ul companiei.

Anunţul cu privire la tranzacție a fost făcut public de firma de avocatură Nestor Nestor Diculescu Kingston Petersen (NNDKP), parte din echipa internaţională de avocaţi, care a asistat Inner Mongolia Mengtai Group Co. Ltd..