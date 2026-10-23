Apple a lansat primul său telefon pliabil, iPhone Duo, însă dispozitivul nu include sistemul de recunoaștere facială folosit pe celelalte modele moderne ale companiei. iPhone Duo, primul smartphone pliabil lansat de Apple, a primit evaluări în general favorabile pentru design și funcționalitate. Cu toate acestea, noul dispozitiv, care costă aproximativ 2.000 de euro și este dificil de găsit pe piață, nu dispune de Face ID, tehnologia de autentificare facială cu care utilizatorii modelelor recente sunt familiarizați.

În schimb, compania a ales Touch ID, sistemul de identificare prin amprentă. Este prima revenire a acestei tehnologii pe un model iPhone după lansarea iPhone SE din 2022, potrivit Engadget.

Deși senzorul Touch ID funcționează cu precizie, deblocarea telefonului poate dura ceva mai mult decât în cazul modelelor care folosesc recunoașterea facială. Absența Face ID ar avea legătură cu particularitățile de construcție ale dispozitivului pliabil. Telefonul poate fi utilizat atât deschis, cât și închis, ceea ce ar fi presupus instalarea senzorilor necesari autentificării faciale pe ambele ecrane.

O asemenea soluție ar fi complicat proiectarea dispozitivului și ar fi putut crește costurile de producție.

Un alt obstacol îl reprezintă grosimea redusă a ecranului. Integrarea componentelor suplimentare necesare pentru Face ID ar fi fost dificilă în spațiul disponibil.

Apple ar fi urmărit și păstrarea unui design uniform între cele două ecrane. Din acest motiv, includerea sistemului de recunoaștere facială pe unul dintre ele, dar nu și pe celălalt, nu ar fi reprezentat o variantă potrivită.

Potrivit jurnalistului Bloomberg Mark Gurman, compania lucrează la introducerea sistemului Face ID sub suprafața ecranului pentru următoarea generație a telefonului pliabil. În podcastul „Power On”, Gurman a dezvăluit că Apple testează deja prototipuri iPhone Duo 2 care au această tehnologie integrată în ecranul exterior.

Proiectul se află însă în etapa de testare, astfel că introducerea funcției pe modelul comercial nu este deocamdată garantată.

Jurnalistul a făcut referire și la iPhone 18 Pro și iPhone 18 Pro Max, dispozitive care utilizează un modul Dynamic Island mai mic. Această modificare indică progresele realizate de Apple în integrarea unor componente sub ecran. De altfel, primul iPhone Duo include deja o cameră frontală FaceTime amplasată sub sticla ecranului, o premieră pentru companie.

Pe lângă posibilitatea introducerii Face ID, Apple analizează și includerea butonului „Action Button” pe un viitor model iPhone Duo.

Funcția a fost prezentată pentru prima dată odată cu iPhone 15 Pro, însă nu se regăsește pe primul telefon pliabil al producătorului.

Mark Gurman a menționat această posibilitate în cadrul aceluiași podcast, fără să confirme că butonul va fi inclus în configurația finală a iPhone Duo 2.

Prin urmare, atât integrarea Face ID sub ecran, cât și introducerea Action Button rămân modificări aflate în analiză, nu caracteristici confirmate oficial pentru următoarea generație.