O funcție Apple, blocată în Europa. Explicația companiei

Apple a prezentat marți noua generație de căști AirPods Pro 3, un model care vine cu o listă lungă de noutăți, dar și cu o restricție importantă pentru utilizatorii europeni. Deși funcția este traducerea în timp real, aceasta nu va putea fi folosită în Uniunea Europeană la momentul lansării.

Potrivit informațiilor publicate pe site-ul oficial al companiei, opțiunea Live Translation nu va fi activă pentru conturile înregistrate în Europa. Apple nu a explicat public motivul, însă analiștii din domeniu pun interdicția pe seama legislației stricte privind protecția datelor personale (GDPR).

Această funcție este considerată una dintre cele mai spectaculoase inovații aduse de noul model. Căștile pot reda în timp real traducerea replicilor interlocutorului, iar textul poate fi afișat simultan pe ecranul unui iPhone. Compania susține că experiența este optimă atunci când ambele persoane implicate în conversație poartă căștile.

Un detaliu important este că Live Translation nu va rămâne exclusiv pentru AirPods Pro 3. Funcția va fi extinsă și la modelele mai vechi, precum AirPods 4 și AirPods Pro 2. Totuși, la început, lista limbilor disponibile pentru traducere va fi limitată, iar limba română nu se regăsește printre cele incluse.

Noul model de căști va fi disponibil la nivel global începând cu 19 septembrie, la un preț de 250 de dolari. Prin această lansare, compania continuă strategia de a adăuga funcționalități inteligente produselor sale audio, cu accent pe integrarea cu iPhone și pe crearea unei experiențe cât mai apropiate de un asistent digital personal.

În lipsa traducerii în timp real în spațiul european, AirPods Pro 3 rămân totuși atractive prin restul îmbunătățirilor promise: sunet optimizat, conectivitate mai rapidă și funcții avansate pentru utilizatorii care se bazează pe ecosistemul Apple.

Și Apple Intelligence a fost inițial blocat pentru UE, dar a devenit treptat disponibil cu iOS 18.4.