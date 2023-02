O fostă soție de fotbalist are datorii de jumătate de milion de euro: „Aruncam banii ca și cum ar fi fost hârtie igienică”

Suzi Walker, în vârstă de 52 de ani, este fosta soție a portarului echipei Tottenham, Ian Walker. Fostul fotomodel a fost și iubita fostului patron de la Crystal Palace, Simon Jordan. Viața lui Suzi s-a schimbat radical din momentul în care și-a dat seama că nu mai are bani. Ea era obișnuită să risipească sume mari pentru toate mofturile, iar acum are o datorie de jumătate de milion de euro. După aceste lucruri și-a dat seama ce este cu adevărat important pentru ea.

Suzi a fost nevoită să își vândă foarte multe dintre bunuri din cauza unui proces costisitor și problemelor de sănătate. Ea și-a amanetat toate lucrurile de valoare pe care le-a avut, inclusiv inelul de logodnă primit de la actualul ei soț, omul de afaceri Mark Pitman. În plus, fostul fotomodel a trebuit să vândă și o pereche de cercei și un alt inel primite tot de la partenerul ei.

„Am amanetat și o brățară de tenis cu diamante în valoare de mii de dolari pe care mi-a dat-o Simon. Au fost vândute pentru ceva ridicol, câteva mii, dar valorau mult mai mult. Înțeleg că oamenii ar putea crede, având în vedere că am avut parteneri atât de bogați, că voi avea mereu bani, dar nu am vrut niciodată să mă sprijin pe nimeni. Nu m-am căsătorit niciodată pentru bani”, a declarat Suzi.

Procesul care a lăsat-o fără bani pe Suzi Walker

Suzi a divorțat de primul ei soț în 2007, după ce a aflat că Walker a înșelat-o cu o dansatoare din Las Vegas. Fostul fotomodel a fost ameninațată de curând că își va pierde casa, în valoare de 950.000 de lire sterline, din cauza unei datoriii de 20.000 de lire sterline. Femeia a acumulat tot mai multe datorii în ultimii doi ani pentru că ea și soțul ei au avut nevoie de 600.000 de lire sterline pentru cheltuieli de judecată într-un proces în care a încercat să recupereze milioane de lire sterline. Mark susține că o companie îi datorează taxe de muncă. Suzi a anunțat, în urmă cu doi ani, că a câștigat procesul, dar încă nu a primit banii.

În plus, ea a cheltuit aproximativ 60.000 de lire sterline pentru sănătate. A fost diagnosticată cu o boală cronică timp de ani de zile. Suzi știa că o să moară cât de curând, dar a plătit sume mari de bani pentru a primi un diagnostic clar. Fostul fotomodel a mărturisit că a ignorat apelurile de la compania de ipotecă, care îi amintea că nu a plătit timp de un an ratele. Suzi a reușit în cele din urmă să le arate reprezentanților companiei dovezile privind starea ei de sănătate precară. În cele din urmă, ea a rămas fără curent electric.

Suzi Walker a fost prietenă cu Victoria Beckham

Suzi Walker a făcut parte ani la rând din cercuri importante de oameni din lume. Ea a fost timp de 10 ani prietenă bună cu Coleen Rooney, Alex Gerrard și Victoria Beckham. Fostul fotomodel mergea la meciurile Angliei alături de prietenii ei. „Obișnuiam să aruncăm banii ca și cum ar fi fost hârtie igienică. Cheltuiam mii de dolari la Gucci și Prada, beam doar cea mai bună șampanie Cristal. Coleen, Alex și cu mine obișnuiam să schimbăm ceasurile Jacob and Co cu alte modele sau cu cele cu diamante încrustate de Cartier. Nu-mi amintesc prețurile, dar valorau mii și mii de dolari”, a mărturisit femeia.

Suzi s-a căsătorit cu Ian, fostul jucător de la Tottenham, atunci când se afla la începuturile carierei sale. Cei doi au împreună o fiică de 24 de ani. Fostul fotbalist îi făcea partenerei sale cadouri foarte scumpe, după ce a început să fie convocat la echipa națională a Angliei. La începutul relației cei doi nu au avut foarte mulți bani. Suzi a primit un inel de logodnă care valora 20 de lire. Fostul fotomodel a mărturisit că la un moment dat avea suficienți de mulți bani să meargă săptămânal la salon și să cheltuie mii de dolari pe haine.

„Mi-am făcut sânii mai mari, mai mici, apoi din nou mai mari. Nici măcar nu-mi amintesc câte intervenții am avut, dar cred că au costat cam 8.000 de lire sterline de fiecare dată. Am zburat la clasa întâi. Am cheltuit mii de dolari pentru a avea aranjamente florale în casa noastră de Crăciun. Ian mi-a dat brățări de de la Cartier, care valorau cel puțin 10.000 de lire sterline. Am avut un lanț de gleznă cu diamante de tenis. Un amic glumea că am schimbat mașina de mai multe ori decât își schimba el lenjeria intimă”, a povestit Suzi. Femeia a primit 800.000 de lire când s-a despărțit de primul ei soț și a investit toți bani într-o locuință nouă.

Fostul fotomodel a devenit iubita altui om bogat

La scurt timp după divorț, Suzi a început o relație cu un bărbat și mai bogat. Este vorba de Simon Jordan, care cheltuia 50.000 de lire sterline doar pe vinuri fine. Suzi și-a amintit că avea un șofer personal care o ducea cu limuzina la Dior. Mai mult decât atât, fostul fotomedel a povestit una dintre ieșirile în oraș alături de fostul ei iubit. Suzi și-a comandat o băutură, iar în gheața din pahar era înfipt un colier de diamant. „Altă dată, mă aștepta un Range Rover nou în fața hotelului Grosvenor. Într-o seară am mers la cină și el a insistat să iau un aperitiv. Când a sosit, pe farfurie era o brățară cu diamante”, a mai spus Suzi.

Femeia s-a confruntat ani la rând cu probleme de sănătate, iar la începutul acestui an, analizele medicale au arătat că Suzi suferă de o variantă rară și cronică a bolii Lyme. Este vorba de o infecție bacteriană provocată de căpușe. Fostul fotomodel a mărturisit că s-a simțit ușurată când a primit diagnosticul pentru că în acest fel a simțit că ar putea să ajute alte persoane aflate în aceeași situație.

„Am fost direct tratată cu medicamente foarte puternice pentru a reduce inflamația din creier și din corp și am fost pusă zilnic sub perfuzii. Habar nu am cum de a ajuns să fie atât de cronică. Nu-mi amintesc să fi fost mușcat de o căpușă, dar s-ar putea să fi fost cu zeci de ani în urmă. Încă nu mă simt bine, iar grijile legate de bani nu mă ajută. Dar dacă asta m-a învățat ceva, este că banii nu sunt cel mai important lucru.Nu știu ce-mi rezervă viitorul. Vreau doar să-mi recapăt sănătatea” a concluzionat Suzi Walker, potrivit Dailymail.