Divorț răsunător în România. Afaceristul care a plătit 50 de milioane de euro

Diana Șucu a fost acuzată de-a lungul anilor că soțul ei și-a părăsit familia pentru ea. Dan Șucu a divorțat de Camelia Șucu în 2004, iar omul de afaceri a pierdut o sumă importantă de bani pentru ca despărțirea să fie finalizată. Fosta prezentatoare de televiziune a spus că zvonorile potrivit cărora ea a fost motivul din spatele divorțului sunt doar minciuni, iar acționarul de la Rapid a luat această decizie după ce un eveniment neplăcut care a avut loc în Austria, în luna decembrie a anului 2003. „Este o minciună!!! Dan a luat decizia după ce i s-a întâmplat ceva îngrozitor”.

Diana Șucu a mai adăugat că soțul ei s-a întors în România pe 2 ianuarie 2004, și-a făcut bagajele și a plecat din locuința din Snagov unde stătea cu fosta sa parteneră. Fosta prezentatoare de televiziune nu ar fi fost prima relație a omului de afaceri după despărțire. Șucu ar fi cunoscut o femeie cu care a avut o relație de un an și jumătate. În plus, fiicele acționarului giuleștenilor ar fi acceptat-o pe noua femeie din viața tatălui lor. Ei își petreceau multe vacanțe împreună.

Cum l-a cunoscut Diana Șucu pe soțul ei

Diana și Dan Șucu s-au cunoscut la finalul lunii aprilie din 2005, după ziua de naștere a omului de afaceri. La doar câteva luni distanță, 4 august 2005, Șucu a decis să o ceară în căsătorie pe fosta prezentatoare de televiziune, iar în noiembria femeia a rămas însărcinată. Diana a mărturisit că amândoi au fost foarte fericiți pentru că își doreau foarte mult un copil.

Dorința omului de afaceri a fost să aibă și un băiat. Șucu este destul de superstițios și a început să creadă că are un băiat abia în momentul în care copilul s-a născut. „A fost o perioada minunată și totul a fost extrem de emoționant atunci. Pentru noi, ideea de familie nu însemna doar noi doi. Am vrut foarte tare copii, mai ales eu”, a povestit Diana care și-a adus aminte cum a fost implicată într-un război al căsniciilor.

„M-am trezit într-un război care nu era al meu și am înțeles foarte repede că toată aceasta suferința este, de fapt, o suferință economică, financiară. Motivul a fost sarcina mea!!! Faptul că am adus pe lume un suflet! Iar această suferință a atins cote maxime atunci când am rămas a doua oară însărcinată. Acesta este singurul motiv pentru care s-a făcut tot tam-tamul acesta”, a dezvăluit fosta prezentatoare de televiziune.

Diana Șucu: „La partaj s-a împărțit și motorul bărcii!”

Diana Șucu a fost întrebată ce ar avea de câștigat familia soțului ei din acuzațiile pe care i le-au adus ani de zile. Fosta prezentatoare a mărturisit că ea nu ar putea spune despre o persoană că ar fi comis o faptă pe care, de fapt, nu a făcut-o. În plus, ea nu a înțeles de ce i-au fost aduse aceste acuzații pentru că Dan Șucu ar fi fost „extrem de generos” la partaj. Acesta ar fi plătit aproximativ 50 de milioane de euro drept datorii.

„Îmi aduc aminte că s-a împărțit până și motorul bărcii! În 18 ani de când sunt cu Dan, niciodată, dar niciodată, n-am spus absolut nimic despre acest subiect. Sigur că m-a deranjat! Este o minciună! Repet, este o minciună cap-coadă. Pur și simplu, omul nu a mai fost fericit și a hotărât să se despartă! Mă repet, a fost un război inventat. Asta este povestea mea și a soțului meu așa cum am trăit-o noi” a mai spus Diana Șucu, potrivit Cancan.ro.